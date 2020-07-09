A频道《心动信号（Heart Signal）》面膜，入驻中国网络平台“小红书”… 随着中国线上流通网扩大，韩流美容加快市场攻略. July. 09, 2020 15:27. . 最近A频道《心动信号》成为象征韩流的代表性文化产品，正在提高韩流文化的地位。 A频道《心动信号》是一档“爱情悬疑”综艺节目，普通青年男女一起住在“信号屋（Signal House）”里玩“无限暧昧"，由艺人预测团对他们的“暧昧”走向进行推理。 《心动信号》2017年6月在A频道首播，借助人气在2018年推出第二季，从今年3月开始每周三晚上9点50分播出第三季，最近连续6周被选为非电视剧话题性第一名，备受观众喜爱。 《心动信号》还与美国Drama Fever、日本TBS Dignet签订了销售合同，在中国曾制作过翻拍版。中国IT企业腾讯平台上的中国版“心动信号”《心动的信号》累计点击量达到3.0916亿次以上（2018年9月为准），在海外也引起了热烈反响。 此前作为《心动信号》的官方商品，制作了参演者穿过的连帽T恤、圆领T恤等时尚产品、“心动信号”官方形象“拉比娃娃”和礼服香水、香薰藤条、“心动”日记等，相关产品十分畅销，作为首款美容产品推出的面膜扎扎实实地获得了国内“暧昧男女”的口碑效应。 面膜共分为“心动”面膜（Every day Heart Tone-Up Mask）和“信号”面膜（Ready for Love Singal Mask）共2种，以心形为主题设计而成，将两种产品并排贴在一起，就会完成心脏搏动信号的连接。 产品采用能透见皮肤的轻薄、透明紧身材料制成，凹凸不平的脸形也能紧密贴合于肌肤，带来舒适佩戴感。作为100%植物性及天然亲和性产品，维持高纯度的洁净，具有三无产品（无缝制、无硅、无化学物质）的出色吸收力和水溶性，有效传递有效成分。 “心动”面膜含有维生素复合物、玻尿酸复合体（Hyalpol Matrix）、覆盆子酮和天然碳酸水的丰富营养成分，打造细滑、富有活力的肌肤，玻尿酸复合成分为因水分不足变得干燥的肌肤强化肌肤保湿力。推荐化妆前打造最佳皮肤状态的日用面膜。 “信号”面膜含有莲花提取物、复合玻尿酸（Hydsol-H6）、积雪草提取物和天然碳酸水。特别是莲花的强力水油成分调节因子山奈酚（Kaemferol）能抑制DNA损伤，具有强烈的抗氧化功效，适合特别的日子集中护理。 最近“心动”“信号”面膜在中国网络平台“小红书”上开设了“HEART SIGNAL（心动信号）”官方商店，进军中国网络市场。 “心动”“信号”面膜通过中国食药厅NMPA的卫生许可，已经得到了中国政府的质量认证。由中国的带货网红制作产品评论和宣传文章等并张榜公布。用户的90%以上是女性，其中70%以上是90年代出生，得到了年轻女性层的支持。 与A频道一道共同企划开发“心动”“信号”面膜的东亚媒体集团（株）Dunet文化产品商务组组长玄贤允（音译）在介绍其抱负时表示：“以之前成功实现时装、美容事业的线上线下韩流市场的经验为基础，不仅是通过小红书（RED），还通过与中国人最喜爱的韩中交流最大门户网站“奋斗在韩国”的合作，宣传中国市场内的韩国美容产品的优秀性，继续扩大全球电子商务市场。” 此外，在中华圈内，“心动”“信号”面膜小红糖面膜也可通过“小红书”官方账号和“心动信号海外品牌商店”、淘宝、洋码头及网上正式购物中心“韩流”网站 购买。 在韩国国内，有A频道购物商城OTT.com、Naver智能商店Hichouchou、G市场、11号街、Interpark、G9、CJ购物商城、Auction等开放市场和Coupang等社交市场，还能在Lalavla、allmaskstory.com等实体店都可以看到。

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