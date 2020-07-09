听说毕加索曾制作过陶瓷？. July. 09, 2020 07:34. by 金民 kimmin@donga.com. “毕加索现在还有人气吗？”，但毕加索果然是毕加索。这是在首尔城东区The Page画廊举行的“‘PRINCE｜PICASSO ”展的故事。虽然是展示理查德•普林斯的抽象拼贴画和巴勃罗•毕加索的陶瓷作品各10件的小规模展示，但是通过口碑营销每周末观众都络绎不绝。 该展览是国内首次展示毕加索亲自制作的陶瓷作品。此前在拍卖会上看到的大部分作品都是由毕加索设计、在工坊制作的“Edition(特别版)”作品。在此次展示会上，可以完整地看到毕加索亲自绘制、用手使劲揉捏压制的痕迹。 从希腊神话中借用来的形象和让人联想起爱琴海附近的古代器皿的设计届时也将展现在观众眼前。毕加索制造陶瓷的地方是法国南部的瓦卢里斯。在南法国蔚蓝海岸度假的毕加索于1946年参观了瓦卢里斯的年度陶瓷展览。在这里他认识了马杜拉工坊的苏珊、乔治•拉米夫妇。此后25年间，他与马杜拉工坊结下了深厚的情谊，设计了600种、4000件以上的陶瓷。 毕加索是利用1年时间创作的作品也可以组成一个大规模展览的多产作家。在夏季休假期间“为了冷静头脑”而制作陶瓷器的理由是什么呢？虽然也有对釉料和烧制反应的“与绘画不同的技术”的好奇心，但商品性也具有很大的魅力。毕加索希望收藏家们能更容易地接触陶瓷。因此生产了数百件特别版降低了价格，这些作品在最近10多年里一直在国际拍卖市场上进行交易。特别版作品一般能卖到数亿韩元，但是低廉的作品基本上数千万韩元就能买到。 事实上，该展览的主题为理查德•普林斯的拼贴画。这是将图录中的毕加索的画作拆下来，按照普林斯的方式进行变形的作品，是2012年在西班牙毕加索马拉加美术馆个人展上展示的作品。从被撕得七零八落的边角和用剪刀剪成的毕加索的画来看，普林斯似乎在炫耀“我也是像毕加索一样了不起的画家”。但是，很难阻挡人们对美妙和谐、自由奔放的毕加索陶瓷的视线。展会将举行到31日。

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