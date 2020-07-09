三星将于下月5日举行Galaxy Unpack在线发布会，将公开Note 20-Fold 2等新产品. July. 09, 2020 07:35. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子将于8月5日晚11时举行“三星Galaxy Unpack 2020”在线发布会活动，并公开Galaxy Note 20、Galaxy Fold 2等智能手机新产品。三星电子8日向全球媒体及合作伙伴公司发出公开邀请函(照片)，表示：“将公开为消费者的生活提供强劲体验的新产品。” 当天，三星电子公开了一段15秒的预告视频。视频中，从古铜色盖乐世S笔滴下水滴后，溅开来以皇冠模样呈现在人们眼前。信息技术(IT)业界分析认为，这是在强调首次适用于Galaxy Note 20的“神秘黄铜(Mystic Bronze)”颜色。另据悉，皇冠形状暗示着配有可以捕捉水滴溅出的瞬间的高性能照相机。 三星电子今年还是首次在网上公开智能手机新产品。每年在美国纽约都会举行下半年(7~12月)智能手机新产品公开活动，但今年新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情而选择了线上活动。活动时间定在韩国(晚上11点)、美国纽约(上午10点)、法国(下午4点)等全球消费者最经常观看的时间段。 三星电子Galaxy Note 20系列预计将以普通机型和Ultra机型两种形式上市。据悉，8月7~13日进行预售后，21日正式上市。公开活动将在三星电子新闻编辑室及网站上进行现场直播。

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