忽视新冠病毒的危险... 巴西总统最终确诊感染新冠肺炎. July. 09, 2020 07:35. by 李润泰记者 oldsport@donga.com. 无视新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的危险性的巴西总统扎伊尔•博索纳罗(65岁•照片)确诊新冠病毒检测呈阳性。 7日(当地时间)据BBC等媒体报道，博索纳罗总统当天通过直播记者招待会表示：“前一天出现了咳嗽、高烧等症状，接受了新冠病毒检测，结果呈阳性反应。”据悉，博索纳罗总统取消了正式日程，在官邸开始了自我隔离。 博索纳罗总统2月末在巴西发现首例确诊病例后，一直低估了新冠肺炎的威胁，称新冠肺炎是“单纯的流感”。他无视保健专家的建议，不戴口罩在街头与支持者见面，在被问及新冠疫情扩散责任时，他回答说“人早晚都会死”“所以叫我怎么办”，引发了争议。 据国际统计网站“Worldometer”透露，以8日下午4时为准，巴西的新冠肺炎累计确诊人数为167.4655万人，死亡人数为6.6868万人，均排在美国之后，居世界第二位。巴西内外有批评指出，博索纳罗总统考虑到经济活动，实际上对封锁措施等防疫措施置之不理，导致事态恶化。 博索纳罗总统在感染后也没有提高对新冠病毒的警戒心。在7日举行的记者会上，他突然在记者面前摘下口罩说：“我很好。没有必要因为新馆病毒而产生恐惧感。”但是巴西媒体协会就这一突发行为表示，“这是让采访团陷入危险的犯罪”，并表示将向联邦大法院告发总统。

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