“板凳队员”李康仁攻入戏剧性的决胜球，心里的苦闷一扫而空. July. 09, 2020 07:35. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “韩国足球的未来”李康仁(19岁•瓦伦西亚队)以一粒宝贵的决胜球打破了长时间以来的进球沉默。 李康仁8日在西班牙瓦伦西亚举行的2019~2020赛季西甲第35轮主场比赛中，在下半场第19分钟替补上场。两队1比1战平后，在下半场第44分钟，李康仁在禁区右侧附近接球后，向球场中央靠近，并以一记强有力的左脚远射破门。这是他自去年9月26日(韩国时间)在对阵赫塔菲队时攻入西甲联赛首粒进球后，时隔286天攻入的本赛季第2粒入球。瓦伦西亚队最终凭借李康仁的进球，以2比1战胜对手，从积分榜第9位上升到第8位(积50分•13胜11平11负)。对于成为胜利主角的李康仁，西班牙的《马卡报》称赞他的表现说：“今晚李康仁成为了瓦伦西亚整座城市的英雄。本赛季在球场上几乎看不到身影的他在本场比赛中重新找回了丢失的天才性。” 去年在波兰举行的国际足联(FIFA)20岁以下世界杯(韩国亚军)上，李康仁获得“金球奖”(最有价值球员)，一跃成为世界级希望之星，但在本赛季所属球队中他未能占据主力位置，令人心痛。包括当天的比赛在内，李康仁在本赛季共参加了14场比赛，但首发出场的比赛只有2场。在这种情况下，瓦伦西亚俱乐部于上月30日以球队战绩不佳为由，解雇了主教练阿尔贝特•塞拉德斯，并把教鞭交给助理教练保罗•冈萨雷斯，球队的气氛非常混乱。 虽然李康仁与瓦伦西亚的合同要到2022年才到期，但出于个人发展考虑，应该考虑转会到能够不断获得出场机会的球队。最近，瓦伦西亚地区媒体《Superdeporte》报道称：“李康仁拒绝了与瓦伦西亚的续约，请求转会。”据西班牙媒体《足球西班牙》报道，奥林匹克马赛、尼斯(以上均为法甲球队)等对引进李康仁表现出浓厚兴趣。 在这种情况下，李康仁在新任代理主教练冈萨雷斯体制下首次上场，并攻入了制胜一球。这粒进球将对站在转会和留队十字路口的李康仁的未来产生什么样的影响，备受关注。得益于李康仁的活跃表现，冈萨雷斯教练在执教球队3场比赛后取得了首场胜利，他说：“李康仁通过进攻性的动作，撕开对方的防线，是能够给前锋们提供适当传球的球员。在决定让球员上场时，年龄和迄今为止的出场经历等并不重要。为了球队，我会做出能取得最好结果的选择。”瓦伦西亚队将于13日与雷加内斯进行联赛第36轮的比赛。

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