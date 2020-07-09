特朗普：“如果于我有帮助，将与金正恩举行第三次首脑会晤”. July. 09, 2020 07:35. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、韩基宰记者 lightee@donga.com,record@donga.com. “美国之音”广播电台当地时间7日报道称，美国总统特朗普表示有意出席与朝鲜国务委员会委员长金正恩的第三次首脑会谈。在朝鲜再次表示无意与美国面对面坐在一起的情况下，特朗普总统亲自打开了美朝首脑会谈的可能性，朝鲜的反应备受关注。 特朗普总统当天在接受格雷电视台的采访时表示，“我理解他们（朝鲜）想要见面，我们肯定会这样做”。他还表示：“如果我认为这有所帮助，我会这样做。”当主持人问道“您认为这样的会谈对您有帮助吗？”时，特朗普回答说：“也许是的”，“我和（金正恩委员长）有着非常好的关系，（因此）可能会有所帮助。” 对此，正在访韩的美国国务院副国务卿兼对朝政策特别代表斯蒂芬·比根8日表示，“如果金（正恩）委员长任命我的（协商）对手，就会知道我们（美国）已经准备好了”，敦促朝鲜为重启无核化工作谈判采取具体行动。同时，对于访韩期间朝美接触的可能性，他表示：“我在此明确一点。我没有请求与朝鲜会面。此次访问是为了会见最亲近的同盟国。” 当天与比根进行韩美朝核问题首席代表协商的外交部韩半岛和平交涉本部部长李度勋说，“就尽早打开（朝美）对话渠道的方法进行了深入协商，”强调了韩国政府的“推动者”作用。

한국어