与韩美互助相比，似乎更重视韩朝合作……担心工作小组发生动摇. July. 08, 2020 07:56. . 美国国务院副国务卿、对朝政策特别代表斯蒂芬·比根昨天抵达首尔，开始了为期3天的访韩日程。在他访韩之际，美国国务院强调了为实现“最终、完全、经验证的无核化”的同盟间的协调。相反，韩国统一部长官提名人李仁荣前天表示：“应该区分通过（韩美协调对朝政策的）工作小组能够做的事情和我们自行判断可以做的事情。” 比根的访韩，是在韩国政府改组安保部门、决心全力重启韩朝对话的情况下成行的。李仁荣就对朝鲜制裁表示，“制裁本身不是目的”，强调“创意性解决方法”，这也表明政府将朝鲜重新拉回对话桌的意志。但是有关“我们自己能做的事情”的发言听起来像是要跳过与美国的工作小组的磋商，无论如何也要安抚朝鲜。 朝鲜上个月以对朝传单为借口进行挑衅，要求解散工作小组。工作小组是韩美工作人员聚集在一起，协调对朝制裁、韩朝合作等的机构。虽然前年也有过达菲对朝援助久拖不决最终无果而终的事情，但先后20多次，韩朝铁路公路连接调查等主要合作项目都得到了许可，起到了“快速通道”的作用。朝鲜真正的意图在于动摇韩美共助体制的核心框架。 在比根访韩之前，朝鲜先是由外务省第一副相出面，之后又派出美国局局长，反复断然拒绝对话的可能性，称“没有必要与美国面对面坐在一起”。对于韩国政府的“斡旋”意志，虽然说是“疯话”，但也表示“如果是真正的心愿，就试试吧”。这是要求韩国出面为美国做出大幅让步铺平道路。 围绕无核化和制裁问题，韩朝美的处理方法渐行渐远，成为“三人三色”。特别是，韩国政府内部出现了似乎把提及无核化本身视为与朝鲜对抗的氛围。虽然有必要重启朝美对话，但是如果围绕工作小组作用的调整，韩美之间的争议增大，对朝合作的框架有可能会动摇。只关注朝鲜的政策只会让美国“怀疑其诚意”，向朝鲜发出“进行挑衅就会得到补偿”的错误信息。

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