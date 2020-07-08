“投降者莫迪”的真正课题是经济. July. 08, 2020 07:56. by 兪載東 jarrett@donga.com. 最近，在当地经常听到美国人自尊心受到伤害的话。实际上，美国在此次新冠疫情危机中，在医疗制度、收入分配、人种问题等悬案中露出了不光彩的面孔。在海外，看待美国的视角也比以前变差了很多。最近以1万名欧洲人为对象进行的调查中，回答“新冠疫情发生后，对美国的看法恶化”的占59%，但是回答“有改善”的仅占9%。 就美国的自信心受伤之处而言，也不能漏掉经济领域。明显的例子就是工作岗位。欧洲在新冠疫情中失业率仍保持在7%左右，但美国昔日低至3%的失业率飙升至14%以上，目前仍保持着两位数。失去工作的数千万名美国人大部分是平民、低收入阶层，因此本来就严重的贫富差距也在扩大。美国已经给国民分配了比韩国更多的灾难支援金，中央银行也像撒钱一样放款，仍然难以挽救正在下滑的经济。 《纽约时报》等当地媒体解释说，因为美国和欧洲的危机应对方式从一开始起就截然不同，所以出现了这种现象。保障企业解雇自由的美国没有事先阻止失业者发生，而是将焦点放在了事后救济上。但是，对于同时涌现的众多失业者，原来的行政系统已无法支撑，现在两三个月过去了都还没有得到援助的事例层出不穷。政府无差别发放的现金也流向意想不到的地方而不是真正需要的人的情况不计其数。 相反，欧洲利用其紧密而强大的福利制度，采取了最大限度防止劳动者失去工作的方法。其中，最令美国人羡慕的就是德国的“缩短工时”（kurzarbeit）制度。根据这一政策，企业无需解雇员工，只需缩短工作时间，政府就会填补工资削减额。政府在这种危机下还如此为工人撑腰，结果是欧洲经历了尤为残酷的封锁期间，市民们却能够毫无阻力地挺过来。 事实上，美国以灵活的劳动市场和自由的企业环境为基础，一直发挥着迅速摆脱经济危机的潜力。2008年金融危机时，欧洲因财政危机火势蔓延，经济持续数年的瘫痪状态，而美国则凭借苹果、谷歌等“大技术”主导产业革新，将全球经济拖出了泥潭。但是，此次的情况与以往不同，悲观的预测在本国内不断涌现。美国曾经引以为豪的自由和创意的经济模式，在如今这种罕见的情况下反而起到了毒药的作用。 当然，如果这种局面比预想的还要长，欧洲模式也很有可能面临极限。到那时，善于迅速淘汰倒闭企业并孕育新的革新的美国方式可能会再次重见天日。但是，至少到目前为止，欧洲在应对新冠疫情方面明显领先于美国。但是，最终哪种解决方法才更正确，要再过一段时间才能见分晓。

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