降低了期待值？朝美谈判的左臂右膀没有随同比根访韩. July. 08, 2020 07:56. by 韓基渽 record@donga.com. 美国国务院副国务卿、对朝政策特别代表史蒂芬·比根（照片）7日抵达韩国，开始了为期3天的日程。这是他自去年12月后时隔7个月再次访韩，也是他晋升为副国务卿后首次访韩。但朝鲜当天声称“我们无意和美国人面对面坐在一起”，再次断然拒绝朝美接触说，因此有分析认为，此次访韩很难找到重启朝美对话的正式突破口。 比根当天下午乘美国军用飞机抵达乌山空军基地后，在下榻的首尔市内酒店稍作逗留，随后参加了在美国驻韩大使馆官邸举行的非公开晚宴。据悉，比根和美国驻韩大使哈里·哈里斯就对朝信息等进行了讨论。 由于担心感染新冠病毒，与以往访韩时不同，比根此次一直采取悄悄的行动。他此次没有亲自造访以往每次访韩时经常光顾的“一只鸡”店，而是邀请该餐厅的厨师前往美国大使官邸做菜，在那里品尝鸡料理。 以往每次举行朝美工作磋商时随同比根的美国白宫国家安全委员会亚洲事务高级助理艾利森·胡克没有出席比根的此次访韩。对此，有人分析说，这是降低了对此次访韩的期待值。美国国务院当地时间6日在比根访韩前表示：“（此行）是为了进一步加强对朝鲜‘最终、完全、经验证的无核化’的协调”，强调了将原则性对待。 有分析认为，比根此前访韩时几乎一次不落地访问统一部，但此次直到访韩当天也没有就有关计划作出决定，这可能意味着通过韩美工作小组缓解制裁等事宜还不到讨论阶段。比根将于8日访问外交部和国家情报院，并于9日上午访问青瓦台国家安保室，与国家安保室长徐薰等人进行面谈。 在比根访韩的当天，朝鲜再次明确表示“拒绝对话”。朝鲜外务省负责美国事务的局长权正根7日在谈话中声称：“现在南边仍然不断传来为了斡旋朝美首脑会晤的自身努力没有改变的荒唐声音”，“再次明确表明，我们无意与美国人面对面坐在一起。” 他向文在寅总统等韩国政府当局人士喊话称：“现在好像到了不要再插嘴的时候了，但要改掉这个习惯，好像没有药和处方”，“如果希望成为‘斡旋者’的痴心那么强烈，真心希望努力到最后，那就试试吧。一直看下去，就会明白，最后恐怕连老本都蚀掉，只会招来嘲笑。”

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