韩国用“氢燃料列车”来对抗日本世界首列电池驱动高铁. July. 08, 2020 07:57. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 随着锂离子电池技术水平的提高，铁路车辆行业加快了仅靠电池就能行驶的车辆的开发速度。日本最近推出了用电池行驶的新干线车辆，而在韩国国内，现代汽车集团正在加快开发融合电池和制氢技术的列车。 7日，据铁路车辆行业透露，从1日开始新高速铁路车辆“N700 S”将在连接日本东京和大阪、福冈的长1069.1公里的高速铁路路线“东海道、山阳新干线”上运行。N700S是13年来首次投入该路线的新型车辆，当外部供电中断时，光利用电池动力就能行驶。N700S是世界上首次使用电池驱动的高速铁路车辆。该车辆使用东芝的锂离子电池，平时会从空中的电车线接电，在行驶的同时充电。 N700S的电池行驶系统是为应对停电或自然灾害等危险情况而准备的。到目前为止，如果所有高速铁路车辆从外部断电，里面的乘客将束手无策。停靠的列车要想运行，需要等待电源重新接入或利用牵引用柴油机车。由于车站间距离在10公里以上的高速铁路的特点，最大定员1323人，仅列车车厢就达16节，因此无法在短时间内迅速疏散乘客。特别是列车停在桥梁和隧道等时，更是严重的问题。 N700S在发生紧急情况时，仅靠电池就能以最高时速30公里移动。高速铁路车辆将成为巨大的电动车。最大行驶距离没有公开，但运营商JR东日本方面表示：“仅靠电池动力，列车就能从东京到大阪515.4公里区间的所有桥梁和隧道中逃出来。”在这一区间，最长的桥梁和隧道长分别为1.4公里和8公里左右。此前，日本正在积极进行2018年利用东芝的锂离子电池，在停电时可进行电池行驶的新型列车投入东京地铁丸之内线等将二次电池技术嫁接到铁路车辆上的尝试。 在国内，现代汽车集团正致力于利用电池行驶的列车技术开发。现代Rotem计划今年2月在新加坡承揽的新都市铁路车辆在紧急情况下可以靠电池保持行驶。因为新加坡方面要求“考虑到一般道路和铁路路线重叠的地区特性，非常时期列车需要快速躲避”。业界认为，国内也计划大举开展车站间距离在5公里以上的广域快速轨道交通事业，相关市场有望打开。现代Rotem电力系统组长郑恩成(音)期待地表示：“考虑到非常时期乘客的安全等，我们开发了电池自力行驶系统。2018年从中国开始，将有助于激活世界市场的订单。” 与此同时，现代Rotem以现代汽车的氢燃料电池系统为基础，正在开发氢燃料电车。现代汽车计划将氢燃料商用车的开发经验移植到铁路车辆上，争取在明年左右确保技术。仅靠氢燃料电池、锂离子电池进行移动，有望为减少铁路设施建设费用做出贡献。在日本，铁路公司JR东日本和丰田汽车以明年进行实证实验为目标，正在加快氢燃料铁路车辆的开发。

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