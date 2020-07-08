“我明白了食物是支撑身体的药”. July. 08, 2020 07:57. by 孫宅均 sohn@donga.com. 为什么要在盛在碗里的食物上放上装饰菜(菜码或配菜)呢？大抵觉得这就是个摆设，用筷子下意识地拨开。收集寺庙饮食经验的新书随笔集《与大师的早午餐》(出版社树旁边的椅子•照片)的作者潘智贤说：“配菜是表示‘谁都没有碰过的，专为你准备的食物’的标识。” “小时候妈妈给我做蛋包饭的日子，虽然那时我的年纪很小，但我有一种特别的意识。在盖住饭的光滑的鸡蛋衣上，妈妈用番茄酱写了我们姐弟的名字。 妈妈专门为我准备的食物，这是我人生中最早的配菜。” 潘氏在3年前偶然接触到了寺庙料理后，陷入其魅力之中，四处寻找僧侣，请求学习饮食。她在接受本报电话采访时表示：“虽然人们经常会误以为如果食材里没有肉食物就没味儿，但是将材料本身的味道最大程度地发挥出来，任何人都可以尽情享受的料理就是寺庙饮食。” “本来我就不是很喜欢肉食，因为一起学习了重视生命的教诲，饮食习惯也自然而然地改变了。现在不再有热衷于探访美食店的习惯，开始关注如何处理食物的材料，这也是寺庙饮食带来的变化。” 书中并没有写对寺庙饮食的赞美或敬畏。还省略了具体的烹饪方法信息。就像是通过学习，把自己做过的料理的想法告诉朋友那样。 “大师们中没有人说‘失败了，不好吃’。看到最底层烧焦的煎饼，会说‘烤得火辣辣的’。对原因和理由如此执著，对结果却如此宽容。过了很久，才知道原因。也就是说，食物是‘支撑身体的药’，而不是用味道来吃。不是舌头上的乐趣，而是把身体的舒适放在最前面，不必斤斤计较‘为什么’。”

한국어