未来统合党应通过尖锐的人事听证和失政追究来牵制巨大执政党的单独行动. July. 07, 2020 07:43. . 7月临时国会开始的昨天，未来统合党出席了国会。这距离为抗议共同民主党单方面选举常任委员长而宣布抵制已有3周。未来统合党院内代表朱豪英表示：“将在运营委员会里最大限度地阻止执政党修筑独裁高速公路的《工作国会法》。” 由此，预计7月国会将实现有在野党参与的第21届国会的第一次完整运营。但是，无视协治惯例，以176席的力量强行推进的执政党表示将首先处理《工作国会法》，预告立法将单独行动。阻止执政党和政府为了政治议程而推行的单方面“力量政治”，成了在野党的首要责任。 政府不顾现实和程度的单方面政策推进，已经到了在野党不出面就无法阻止的程度。政府因出台无视市场潮流的房地产对策，导致房价暴涨。尽管如此，国土交通部长表示：“政策都在运作。”法务部长因接连的粗鲁发言和启动调查指挥权，正面临着破坏检察机关政治中立性的争议。迫切需要批评者对动摇市场和法治原则的长官们的傲慢态度痛下针砭。 而且执政党还预告说，对于高层公务员犯罪调查处（简称公调处）的出台等各种悬案，也可以速战速决地处理。文在寅总统昨天表示：“不要再耽搁了，请在期限内举行候选人推荐和人事听证会。”虽然这是在要求不要晚于实行相关法律的15日，但也可以解读为向执政党传达了这样的信息：不要理睬在野党的候选人推荐否决权，要强行推进。 既然未来统合党现在已经进了国会，就应该先举行外交安保人事听证会。在过去的3年里，政府没能实现朝鲜无核化，对朝鲜的挑衅采取低姿态，这种对朝政策以失败告终。尽管如此，政府还是推举了因涉嫌参与对朝非法汇款而被判有罪的朴智元为国家情报院院长候选人和强调“一边倒的南北对话”的统一部长候选人李仁荣，继续推行失败的政策。要彻底检验，剔除不合格的人物。 未来统合党当初作为出席国会的条件提出的正义记忆联盟和对朝鲜问题进行国政调查的要求，从一开始就遭到了执政党的反对。执政党的这种“力量展示”将在第21届国会期间持续出现。但是，在野党的力量不是来自于议员的数量，而是来自于冷静地洞察悬案，以及掌握事实真相的议员的实力和努力。现在，在野党需要的是整顿战斗队伍，增强力量的在野党形象。如果只意识到“巨大执政党的力量”而退缩，那从一开始便输了。

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