忍无可忍 李康仁向俱乐部提出转会要求. July. 07, 2020 07:43. by 李承鍵 why@donga.com. 当地媒体报道称，效力于西甲的“韩国足球的未来”李康仁(19岁•照片)再次向所属球队瓦伦西亚提出了转会要求。瓦伦西亚地区媒体《Superdeporte》6日报道说，“李康仁最近拒绝了球队的续约提议，要求转会。” 去年在波兰举行的20岁以下世界杯上，李康仁率领韩国队获得亚军，还获得了大赛最有价值球员—金球奖，受到了欧洲多家俱乐部的关注。由于俱乐部主席彼得•林强烈主张李康仁留队，最终他留在了瓦伦西亚，但并没有获得多少出场机会。因此，李康仁在去年夏天也曾向俱乐部提出转会要求，但俱乐部方面表示“李康仁是瓦伦西亚未来非常重要的球员”，不允许他转会。俱乐部希望他留队，但比赛却一直无法正常上场，这再次引发了转会传闻。 近期瓦伦西亚队因主教练阿尔贝特•塞拉德斯带队成绩不佳解雇了对方，并让助理教练博罗•冈萨雷斯接手球队，但在冈萨雷斯执教的两场比赛中，李康仁依然没有获得哪怕一分钟的出场机会。 李康仁与瓦伦西亚队的合同将于2022年到期。如果有球队向瓦伦西亚俱乐部提出8000万欧元(约1080亿韩元)的转会费，那么在合同期内也可以转会到其他球队，但目前很难出现以这个金额引进李康仁的球队。如果想引进李康仁的球队和瓦伦西亚俱乐部无法在转会费方面达成一致，那么他很可能先通过租借后转会等方式寻找新球队。

한국어