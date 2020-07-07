比贪欲更可怕的东西. July. 07, 2020 07:43. . 人有建篱笆的习性。不是木栅栏，而是建在我们心中的名为共同体的篱笆。这个篱笆有的是以家族血缘为标准，有的是以同乡语言文化为标准。 “共同体”一词具有刺激感性的魔力。然而，世界上没有任何一个共同体像它的名字一样美丽。如果有矛盾，矛盾持续下去，就会成为比共同体之外连脸都不认识的任何人都更为彻底的敌人。引发矛盾的因素是贪欲。但是，还有比贪婪更可怕的东西。 随着伯罗奔尼撒战争接近尾声，战况逐渐对雅典不利。在占据优势的海战中，也开始不敌斯巴达。与小亚细亚的城市和雅典充满怨恨的波斯积极支援斯巴达。由于资金充裕，斯巴达比雅典更容易雇到海战中所必需的优秀船员。 公元前406年，急报到达雅典。在莱斯博斯岛，雅典军队被斯巴达大舰队包围，面临枯死。走向死亡的雅典使出全部可用的力量，组成150艘大舰队。在莱斯沃斯近海海域展开的海战中，雅典军队经过激烈战斗，取得了大胜。雅典军队也遭受了25艘舰艇沉没的损失。此时，风暴骤起，舰队未能救出遇险者。 舰队返回后，几名煽动者站出来起诉获胜的将军。他们抛出了如果处死将军们、没收财产进行分配的诱饵，而且不问8名将军的功与过，实行一次性决定有罪的投票。苏格拉底指出了这是非法行为，但是没有被接受。结果将军们被处死。 更可笑的是，当他们被处死后，民众再次愤怒地处决或驱逐煽动者。比贪欲更可怕的是法律和制度失去力量，社会的集体智慧甚至丧失了起码的合理和良心。雅典就这样没落了，直到现在也没有东山再起。

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