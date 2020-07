被“21世纪披头士”BTS的魅力深深吸引的日本. July. 07, 2020 07:44. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 日本媒体对韩国7人男子偶像组合防弹少年团(BTS)的关注度很高。权威日刊刊登了分析BTS人气秘诀的特辑报道,地面波电视台则单独编排了BTS播放特辑。这与两年前因韩日关系恶化而接连取消出演节目的氛围截然不同。 6日,《朝日新闻》以企划版头条报道了分析BTS人气的文章。“虽然不是具有强大影响力的企划公司出身,但是他们的韩语歌曲席卷了世界市场。”特别是提及1964年英国文化在美国取得成功的现象的代名词“英国入侵(British Invasion)”,并介绍BTS为“21世纪的披头士”。 对于BTS的成功秘诀,该媒体分析称,所有成员都参与歌曲制作,歌词中包含社会信息或自己内心的故事等的“属于自己的信息”。另外,2年前BTS在美国纽约联合国总部举行的联合国儿童基金会(UNICEF)青年活动论坛上表示“要懂得爱自己”等亲自发送的信息也引起了众多粉丝的共鸣。 5日,TV东京也专门为BTS安排了约1个小时的特别节目《BTS旅程∼七人的旅行》。日本著名歌手在回归前也很少有被安排单独特别节目。 目前BTS将于15日在日本发行第四张正规专辑《TMAP OF THE SOUL:7 ~ THE JOURNEY ~》。该专辑中首先公开的单曲《Stay Gold》在世界音源网站“iTunes”中在84个国家占据了榜单第一位。插入该曲的TV东京周五电视剧《螺旋的迷宫》的制作人山鹿达也说:“能够将BTS的音乐用作主题歌是奇迹。”

