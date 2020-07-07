站在环保商用车市场最前沿的现代汽车... 出口世界首辆氢电卡车. July. 07, 2020 07:44. by 徐亨錫, 南時旭 skytree08@donga.com,@donga.com. 现代汽车在世界上首次正式量产以氢电为动力的大型卡车。为了抢占世界市场，现代汽车从瑞士开始首次出口，并开始掌握环保商用车市场的主导权。 现代汽车表示，6日在全南光阳港将10辆“Xcient氢电卡车”装上货船，运往瑞士。此前，世界整车企业曾将利用氢电驱动的大型卡车用于试制品或展示，但现代汽车是第一家为商用销售而具备(氢电卡车)大规模生产体系的整车企业。此次产量将由现代汽车和瑞士氢气专门企业H2能源于去年9月合资成立的“现代Hydrogen Mobility”公司交付。预计到年末为止将再增加出口40辆，到2025年共出口1600辆。Xcient氢电卡车为34吨级，一次充电时间为8至20分钟，最大行驶里程(续航里程)400多公里。此次出口的Xcient氢电卡车将用于瑞士流通企业的食品运输等。 有评价称，现代汽车继轿车之后，还具备了大型商用车的量产体制，成为了名副其实的全球环保汽车制造商。在欧洲，以2025年挪威为开端，正在推进限制使用汽油和柴油等的内燃机车辆的销售。大型商用车的化石燃料消耗量和排放污染物比轿车多，但却没有找到能够发挥出那种能量的环保动力源。特别是氢燃料电动汽车，构建顺畅的充电基础成为了一大难题。这就是为什么到2030年为止，有望形成最多需要400多万辆环保汽车的具有潜力的市场，却未能早早打开的原因。 现代汽车在氢电卡车领域唯一的竞争对手“Nikola公司”在上月4日(当地时间)通过与运输及能源领域投资企业VectoIQ的合并案在纳斯达克上市，上市四天后超过了福特汽车的股价总额。上月29日，LG电子推出了氢电敞篷货车“Badger”的电脑绘图图像，并事先接受了订单。当天，Nikola公司的股价比前一天上涨了6.33%。在此之前，上月9日Nikola公司的股价曾达到每股79.73美元，受到了世界性的关注。与现代汽车不同，Nikola公司尚未具备生产设施，因此有部分人认为这是“泡沫”，但有评价称，氢气生态界的蓝图对投资者来说具有很大的吸引力。 现代汽车计划利用此次氢电大型卡车正式攻占世界商用车市场。公司计划以6日前往瑞士的10多辆氢电卡车为开端，正式进军西欧市场。下一个出口国家(地区)将是德国、荷兰、挪威等欧洲和北美。 现代汽车考虑到目前市场规模小、物流企业等顾客可能会对初期引进费用感到负担等因素，还推出了只按车辆收费的租赁形式的促销活动。到今年年底，瑞士将建设7个氢气充电基础设施，到2025年将建设80多个，世界各国也将构筑基础设施网络。 现代汽车计划，今后准备仅充电一次最大续航里程在1000公里以上的氢电大型卡车等，致力于确保行驶里程。在韩国国内，以公共部门为中心，将老旧的公交车和卡车等商用车的更换需求吸收到氢燃料汽车上来。现代汽车商用事业本部长(副社长)李仁哲表示：“今后将进军欧洲、北美、中国，主导世界环保商用车市场的生态系统大转换。”

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