大家庭文化的印度：“在自己家里自我隔离，结果在家里扩散”. July. 07, 2020 07:44. by 李雪记者、李润泰记者 oldsport@donga.com. “这仅仅是刚刚开始啊……” 当得知家族中有一人感染新冠病毒时，穆库尔·加勒格低声叹息。从出生3个月的侄子到90岁的爷爷，挤在一起生活的全家17个人的面容一个个从脑海中掠过。 他们一家住在印度新德里的一栋四层楼房里，一直恪守着新冠疫情预防守则。回家的路上，每个人都为购买粮食等生活必需品而外出，回来后全身都仔细消毒。因为觉得阻断了外部感染因素，所以在家里像平时一样一起吃饭，一起生活。 但4月底，穆库尔的一个叔叔发烧了。此后，姑姑、父母、奶奶先后出现新冠感染症状，最终11人被检测出阳性。印度德里家的大门上贴着大大的隔离贴纸，感染的家属在各自的房间开始了隔离生活。 据《华盛顿邮报》6日报道，这种家族集体感染在印度已成为新冠疫情的主要原因。《华盛顿邮报》说，“印度家庭集体感染病例逐渐增多”，“由于病床不足，不少人在家中送走了挚爱的亲人。” 在人口超过13亿的印度，新冠疫情的扩散势头迅猛。据国际统计网站“世界实时统计”统计，6日印度累计确诊患者为698817人，仅一个月（6月6日为226622人）就增加到2.8倍。据统计，死亡人数为19703人。确诊患者规模继美国（2982928名）和巴西（1604585名）之后，位居世界第三。 印度成为新冠“热点”的主要背景是大家庭文化。在印度，新冠疫情导致的死亡者中超过一半为60岁以上。专家们对《华盛顿邮报》表示：“如果一家人聚在一起生活，年轻人很容易把病毒传染给父母和祖父母。封锁期间，家族内部的集体感染更加严重。” 恶劣的居住文化也助长了感染。据《印度人报》报道，截至6日，印度政府已经连续104天实施限制移动等封锁措施。但是，在脏乱差且狭窄的贫民区，防疫守则并没有得到很好的执行。考虑到新冠病毒检测没有充分实施，估计实际感染人数会更多。 医疗基础设施薄弱。在新德里，普通病床数只有1万多张，无法容纳蜂拥而至的患者。据英国广播公司（BBC）报道，印度政府在新德里恰塔尔普尔地区的宗教设施中建立了20个足球场规模的新冠医疗中心。 美国《外交政策》杂志最近报道说：“印度新德里和孟买等城市已成为新冠疫情的新据点。考虑到无症状和不高的检查率，实际情况会更加严重。”《印度人报》警告称：“由于封锁措施返乡的工人表现出想要重返城市的动向，感染有可能进一步扩散。”

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