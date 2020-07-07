给电影注入天堂旋律的巨星陨落了. July. 07, 2020 07:44. by 林熙允记者 imi@donga.com. 意大利电影音乐大师埃尼奥•莫里康内当地时间6日去世。近日，他因摔伤造成大腿骨折，在接受治疗时在罗马一家医院不治身亡。享年92岁。 故人是天生的音乐家。在小号演奏家父亲的带领下，他从小就锻炼了小号演奏和作曲。第一首歌是在6岁时创作的。故人12岁进入圣切契里亚国家音乐学院修学，仅用半年时间就完成了为期4年的和声学课程。 虽然梦想成为古典音乐家，但通过广播和电视音乐家维持了生计。电影音乐家出道作品是1961年卢查诺•萨尔切导演的《黑手党》。意大利和法国的艺术电影音乐、前卫音乐和爵士音乐作曲活动，使他一直忙于创作，而引起大众关注的则是他的长期创作伙伴、塞尔吉奥•莱昂内(1929-1989年)。《荒野大镖客》、《黄金三镖客》等镖客三部曲，在上世纪60年代掀起了“通心粉西部片(Spaghetti Western)”热潮。值得一提的是，最后一部《黄昏双镖客》的口哨独奏主题曲已经成为西部电影的象征。同片中收录的《The Ecstasy of Gold》几乎是金属乐队在所有演唱会中的开场曲。 曾经擅长管弦乐、合唱音乐、流行音乐、摇滚的莫里康内改变了世界电影音乐的模式。这得益于用创意克服预算和剧本制约的他的努力和天才性。在通心粉西部片时期，由于制作费用不高，没有使用大规模管弦乐团，而是用口哨、枪击声、电吉他等进行了有节奏的演奏。作为小号专业的学生，其在管乐方面的专业性也为独特的音乐世界助了一臂之力。《美国往事》中凄凉的排笛主题、《教会The Mission》中神圣的双簧管主题，只要听一次就让人印象深刻，是莫里康内酝酿的神奇旋律。《教会》中的“Gabriel's Oboe”通过流行歌手萨拉•布莱曼加入歌词的《Nella Fantasia(奇幻梦境)》广为流传。莫里康内创作的多部电影音乐旋律至今被布鲁斯•斯普林斯廷、赫比•汉考克、马友友和多数经典管弦乐团不断重新诠释。 在爵士乐和前卫音乐方面也颇有造诣的他，不亚于大众作曲，擅长将影像的悬念最大化的作法。《驱魔人2》(1977年)、《怪形》(1982年)、《义胆雄心》(1987年)、以及直到88岁时才给他颁发第一个奥斯卡奖的2015年作品《八恶人》等电影配乐都出自他手。 即使如此，构建“莫里康内世界”的还是凄凉的旋律。装点《天堂电影院》(1989年)、《海上钢琴师》(1998年)的旋律与电影的故事情节完全不同，或与之形成一个完全不同的世界。2007年首次来韩演出因与管弦乐团不相配的场所(奥林匹克公园体操竞技场)而一度让人担心，但后半部分的代表曲连奏(Medley)感动了1万6000多名观众。2009年和2011年，他也曾登上韩国舞台。 莫里康内把好莱坞的电影音乐工作带到了祖国意大利，远离聚光灯，度过了一生。故人将意大利的忧郁推向了全世界。共同制作《天堂电影院》的朱塞佩•托纳多雷导演的《爱情天文学》(2016年)为超过500部的莫里康内全部影片目录画上了句号。遗属们表示，葬礼将遵从故人的意愿，举行朴素的家庭葬礼。具体的日程还没有公开。

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