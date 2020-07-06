C罗攻入转会尤文图斯后的首粒任意球. July. 06, 2020 07:24. by 李承鍵 why@donga.com. 克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(35岁)攻入了自己转会尤文图斯俱乐部之后的首粒任意球。 5日，在意大利都灵的安联竞技场举行的2019~2020赛季意大利足球甲级联赛第30轮主场比赛中，C罗在球队以2比1领先的下半场第16分钟利用任意球攻入了制胜一球。他在禁区弧顶处右脚踢出的球窜入了对方球门左上角。这是C罗个人第46次利用任意球得分。不过，这是他自2018~2019赛季首次披上尤文图斯队战袍后打进的第一个任意球。据体育统计公司奥普塔透露，C罗在效力尤文图斯队后在经过43次尝试后，终于成功攻入了任意球。赛后，C罗表示，“这是我真正需要的进球。我认为自己对任意球已经找回了一定的自信。”最近4场比赛连续进球，共打进25粒联赛进球的C罗以4个球之差紧随该领域领头羊奇罗•因莫比莱(拉齐奥•29球)。这是尤文图斯球员60年来首次在联赛中单赛季攻入25球。4比1完胜，取得7连胜的尤文图斯以75分(24胜3平3负)的成绩将与第二名拉齐奥的差距拉大到了7分，独自领跑联赛。 另外，尤文图斯队的老将守门员吉安路易吉•布冯(42岁•照片)当天首发出场并打满全场，创下了意甲联赛历史最多出场记录(648场)。比赛前一天，布冯与AC米兰俱乐部的功勋队长后卫保罗•马尔蒂尼(52岁)一起以647次出场，共同保持意甲历史最多出场记录。当日，尤文图斯球员在球衣的袖子上纹上了“648(B)UFFON”字样，来庆祝布冯的纪录。布冯1995年从意甲帕尔马队步入职业足坛，从2001年开始，布冯连续17个赛季效力于尤文图斯队，9次夺得意甲冠军。布冯在法甲巴黎圣日耳曼度过了2018~2019赛季，他在本赛季前回到了尤文图斯。

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