李昇基出演Netflix综艺节目，“语言障碍不算什么”. July. 06, 2020 07:24. by 金哉希 jetti@donga.com. “快点快点”、“慢慢地”、“我信任你，你信任我。” 这是上个月26日公开的Netflix综艺节目《Twogether：男神一起来看你》中，李昇基(33岁)和一起旅行的中国台湾演员刘以豪的对话中使用最多的单词。《Twogether》讲述了两个不同国籍的人在亚洲国家6个城市旅行时，亲自前往粉丝家的内容。凭借电影《再见，我的少女》在韩国人气颇高的刘以豪和李胜基两位亚洲明星的相遇而成为话题的《Twogether》在公开后立即登上了越南、泰国、台湾、中国香港等地的Netflix日刊“TOP10”。 3日，李昇基在网上表示：“与语言不通的演员单独主持节目是最大的挑战。”虽然从《两天一夜》开始出演了《花样姐姐》、《新西游记》等多档真人秀综艺节目，但遇到语言障碍还是第一次。他说，“自己和刘以豪用10个汉语单词和100个英语单词进行沟通。”与5、6名成员组成团队不同，与刘以豪单独带领节目也是一大挑战。 “综艺节目中成员数多的话就相当于有了保险。但是在《Twogether》中，人员只有两人，而且语言不通，所以担心如果分量不够，怎么办。但是因为语言不通，反而更加照顾对方，很快就变得亲密了。如果感情能够共享，感动就会极大化。” 《Twogether》的任务是去邀请李昇基和刘以豪的粉丝家。光是了解粉丝的住家地址，就有无数关卡要闯。两位明星为了得到了解住址的提示，从羽毛球对决开始，进行了洞穴探险、水中鱼叉抓鱼、瑜伽等课题。好不容易才找到，所以见到粉丝时感动倍增。 “自然人李昇基来到粉丝家与粉丝直接见面的感动是无法与‘事先设定’演唱会或粉丝见面会相比的。 当我看到整个房间都用我的照片装饰时，我甚至有些哽咽。” 李昇基最近出演了很多实验性的综艺节目。在《Twogether》之前出演的tvN《星期五星期五晚上》是韩国罕见的“简易格式(short-form)”综艺节目。他说：“通过新的挑战，我感到内心越来越坚强。” “韩国制作团队和艺人制作的内容达到了世界水准。对于高质量的电视剧，人们会说‘像美剧’，但是我相信，将来有一天会用‘像韩剧’‘像韩国综艺’来代替。”

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