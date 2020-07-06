执政党党首之争呈现李洛渊-金富谦两人对决格局. July. 06, 2020 07:24. by 黃炯? constant25@donga.com. 共同民主党议员禹元植决定不参加8月全党大会上决出分晓的党代表（党首）竞选。随着一直觊觎党权的洪永杓、禹元植议员接连宣布不参加竞选，选举新党首的共同民主党8•29全党大会变成了李洛渊议员和金富谦前议员两人对决的格局。李洛渊和金富谦分别于7日和9日发表了竞选宣言，共同民主党也由此迅速转变为全党大会模式。 ○ 从“四足鼎立”压缩为“大选前哨战” 禹元植当天通过发给记者们的立场文件表示：“与党内外很多人商议后得出的结论是，为了在非常时局克服危机，现在是应该退后合作，而不是激烈竞争之时。”他还就不参加竞选的原因解释说：“在克服眼前的民生危机的基础上，我以服务于临近的大选和再次打造政权的公正管理人自处，与大选候选人竞争的情况本身就是矛盾，是难为情的事情。”洪永杓3日召开记者会表示：“我得出的结论是，不参加此次党代表选举、白衣从军将是正确的选择。” 曾在第20届国会分别担任第二、第三任院内代表的禹元植和洪永杓可能会寻求成为下届党首。根据共同民主党党章中的党权、大权分离规定，下届党首为了参加大选，必须在大选一年前即明年3月之前辞去党首一职。 ○ 党权候选人出手拉拢亲卢、亲文派系 随着党首竞争者们的交通整顿结束，预计李洛渊和金富谦为全党大会作准备的步伐也会加快。 李洛渊7日在国会沟通馆发表了参选宣言，预计将以应对新冠国难危机的责任感为中心强调参选的理由。李洛渊方面为了弥补其湖南出身的不足，将由曾在卢武铉政府担任总统市民社会首席秘书的李康哲负责大邱、庆北的组织工作，被归类为亲文在寅派的崔仁浩议员负责凝聚釜山、庆南地区的亲文势力。被认为是釜山、庆南亲文派系的崔仁浩当天宣布不参加最高委员竞选，并表示，“无论在什么位置，都将站在通过克服国难成功守护文在寅政府及洛东江战线的最前沿”。除此之外，最高委员薛勋等东桥洞派及湖南政治人士也为李洛渊竞选阵营增添了力量。 金富谦9日在汝矣岛党部大楼宣布参选，计划以任满党代表两年任期的“负责任的党首”和“卢武铉前总统”为关键词，试图与李洛渊有所区别。金富谦方面表示，“选择党部大楼作为参选宣言场所，也是为了强调在大邱这一险地参选所表现出的先党后私的精神”。金富谦是1990年代初期与卢武铉前总统一起拒绝三党合并的“小民主党”残留派，也计划突出曾参与卢武铉前总统曾经参与的国民统合促进会活动。金富谦还聘请了被称为卢武铉前总统“政治老师”的前国会议长金元基为后援会长。 金富谦方面对有望成为总统候选人的李洛渊的党内牵制论充满了期待。金富谦方面称：“禹、洪两位议员曾针对李洛渊议员提出7个月党首的争议，可以吸收他们两人的部分支持票。”

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