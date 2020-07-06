力度变松弛的保持距离，新冠病毒趁机钻空子. July. 06, 2020 07:25. by 李美智记者/釜山=姜成名记者 image@donga.com,smkang@donga.com. “Please wear a mask!(请戴上口罩)”“Keep the distance!(保持距离)” 虽然不断有人呼吁戴口罩，保持人与人之间的距离，但都无济于事。无论是三五成群地享受日光浴，还是在沙滩打球，都很难找到口罩。个人防疫松散，街头巷尾处处被忽视。这是本月5日白天釜山海云台海水浴场的情况。1日迎来正式开放后的首个周末，海云台迎来了大批避暑游客。可能是因为最近新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的扩散，与往年相比游客数量较少。但是，受美国独立纪念日(7月4日)的影响，出现了很多外国避暑游客。但大部分人都没有戴口罩。釜山市和海云台区工作人员们还制作了英语手写告示牌，并展开了分发口罩等活动，但效果并不明显。 本国人避暑游客比较遵守防疫守则。但是离白沙滩不远的周边饭店和咖啡厅的情况却不同。为了点菜，在没有前后间隔的排队等室内空间，比野外更容易感染，但保持距离却更松弛。朴成勇(66岁•釜山釜山镇区)说：“今天天气不太热，避暑游客不多，真是万幸。天气炎热，再加上休假季节，如果人多拥挤，可能无法保持距离。” 保持社交距离第一阶段(生活防疫)实行2个月之后，新冠肺炎趁机钻入人们疲惫的内心，其蔓延趋势越来越明显。5日新增确诊病例61例。新增确诊病例连续三天在60人以上(3日63人，4日63人)。这是自4月3日至5日之后，时隔3个月确诊患者连续三天超60人。由于检查规模的减少，周末确诊患者大幅减少的不成文的规定也被打破。因为光州地区的扩散趋势，全南道将从6日开始把保持距离措施力度提升到二级。这是继1日光州市之后，第二个将保持距离措施力度提升到二级的地方自治团体。室内50人、室外100人以上禁止聚会及活动。 全世界的新冠肺炎确诊患者也在4日一天新增了21万2326名。这是新冠肺炎疫情爆发以来的最高值。 担心大流行的警告力度正在逐渐升高。高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱强调说：“因为像现在这样的话，只有市民们感到疲惫，因此即使暂时上调保持社交距离阶段，勒紧防疫缰绳，也应把确诊人数降下来。”

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