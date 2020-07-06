经由非军事区逃离朝鲜的卢哲民：“朝鲜军队是只要给钱什么都可以的不法天地”. July. 06, 2020 07:25. by 任寶美 bom@donga.com. 在非军事区朝鲜部队服役期间于2017年12月归顺韩国的“脱北者”卢哲民（20岁）4日接受《华尔街日报》采访时，揭露了在朝鲜军队内部蔓延的腐败，声称那是“只要有钱一切都能摆平的不法天地”。 《华尔街日报》当天报道了1年内与卢哲民为时15小时的深度采访内容。卢哲民虽然在国内媒体上有过介绍，但是接受西方媒体的采访还是第一次。 据《华尔街日报》报道，卢哲民2017年9月被分配到非军事区最前线部队，从训练第一天起就被同事们贿赂上级不去训练的情形吓了一跳。他声称，上司问他“想不想升职？”向自己索要自己无法承担的金额。 主要是朝鲜精英阶层工作的边境地区腐败现象尤其严重。卢哲民说，看到精英阶级在军队里送钱享受便利待遇、快速晋升，他意识到自己有一条不可逾越的线。军官们把分配给排里的大米卖到附近市场，给下面官兵们的是便宜的玉米粥。卢哲民在零下的温度下仍穿着不能防寒的军服，每天站岗13个小时，皮肤有些脱皮，但有高层父母的同事们每月给指挥官150美元就能摆脱站岗任务。他说：“看不到未来。” 行贿的同事领到了足够的饭菜和热乎乎的衣服，每周还能与家人通话，而工作时间大多在站岗的卢哲民却从未与家人通话。上司借钱给卢哲民打两分钟的电话，逼迫他向父母要钱。另外，军官们还交待他们难以完成的任务，让他们“在两个小时内找到100个螳螂卵带回去”。卢哲民解释说，他们把在中国用作药材的螳螂卵卖给集市，塞进了自己的腰包。 卢哲民说，在逃离朝鲜前，看到挂在朝鲜军队非军事区警戒哨所的南韩军人的照片，想着“他们的生活会不会有所不同”。后无，他在被分配到部队3个月后的2017年12月穿越非军事区逃离了朝鲜。其主要契机是背上了偷米糕的罪名，并遭到上司的严重殴打。

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