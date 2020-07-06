那些人的罪行. July. 06, 2020 07:25. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 小时候有个朋友，每次打架，总会习惯性地说，“我要告诉我哥哥”。可能因为是小区小，朋友的哥哥总是有时不在，但不知什么时候就风一般地出现，每当那个时候，我对背后藏着个大三四岁的哥哥的朋友羡慕不已。还有朋友因为年幼对妈妈说“给我生个哥哥吧”而被揍了一顿，对于没有哥哥的我们来说，哥哥是无论什么时候遇到什么事都会听我的话、守护我的那种人。 ▷当个人不能保护自己的时候，最后求援的地方就是国家。去年4月，晋州公寓纵火事件的遗属们说：“此次事件是国家机关不顾数次举报而放任不管的责任。”居民们数次向警察等相关机关举报杀人魔安仁得的危险性，连安仁得的家人也向有关部门要求将他强制入园，但都未被接受。最后的堡垒视而不见、听而不闻的结果是残酷的。5人死亡，17人重伤，被害人之一的琴某，其女儿和母亲死亡，妻子重伤，一个家烟消云散。 ▷据悉，上个月26日因不堪忍受球队教练等人殴打而做出极端选择的铁人三项比赛已故选手崔淑贤（22岁），曾经6次向有关部门陈情，但对方都敷衍了事。从今年2月开始运营所属球队的庆州市厅，到检察、警察、相关体育机关等，都作了呼吁，但都以新冠疫情为借口，几乎没有一处真心倾听。崔淑贤选手在结束生命的前一天即上个月25日，也向国家人权委员会提交了陈情书。想到20岁出头的花季选手为了活到最后一刻而挣扎，心里难过之极。 ▷过去数年间，每当体育界发生殴打、强奸等各种违法事件时，政府都宣称要制定根除对策，但并没有什么效果。据悉，国会也不例外，文化体育观光委员会今天召开全体会议，调查真相，制定强有力的后续对策，检查期间的对策和机构为何有名无实。去年1月，短道速滑国家代表沈锡熙等曝料体育界“ME TOO”时，亲自宣布根除体育界暴行、不正之风对策的人正是时任文化观光部长都钟焕（现国会文化观光委员会委员长）。不知道检查顺不顺利。 ▷崔淑贤选手最后留给妈妈的话是“请查清他们的罪行”。尽管妈妈没有什么力量，但被国家机关忽视不管的二十出头青年，最后求援的地方，除了家人又有哪里？不知道为什么，“他们的罪行”中并不只是加害者，好象还包括那些没有倾听恳切呼吁的人的行动，让人心痛。

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