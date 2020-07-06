用报复性撤税和政策反复掩盖房地产对策失败？. July. 06, 2020 07:25. . 房地产对策迟早会再次出台。文在寅总统和共同民主党代表（党首）李海瓒上周指出了房地产市场的不稳定，并谈到了加重对多住宅等投机性住宅拥有者的负担，以及对投机利益采取回收对策等必要性。共同民主党计划在本月内处理提高综合房地产税的法律修订案。 青瓦台和执政党似乎认为房价上涨的最大原因是多住宅者的投机需求。此前的对策也是如此，但今后的对策也把重点放在了综合房地产税及转让所得税的强化、减少租赁住宅业者税制优惠、抑制多住宅者的需求上。 政府在去年的12.16对策中表示，要把综合房地产税最高税率提高到4%。当时也有人指出，不管收入多少、房价的涨跌，提高财产税负担是不合理的，特别是对一户一房者的惩罚性措施，因此在议会选举前，执政党和国务总理室也提出了减轻综合房地产税负担的主张。在议会选举取得压倒性胜利后，这种减轻方案不了了之，降低了政府和执政党的可信度。 取消租赁企业的税收优惠也是如此。政府在2017年8•2对策当时表示，对于租赁业者，将遵守义务租赁期间，将租金上涨率限制在5%以内，同时给予所得税、法人税、转让税等税制优惠。这是为了通过增加民间租赁供给量来稳定租赁市场。由此，2018年6月为33万名的租赁业者在今年5月大幅增至52.3万名，但是在租赁业者税制优惠助长了多住宅的判断下，政策方向发生了180度的变化。 现政府几乎每个月都出台房地产对策，但未能取得政策效果，原因有很多，最主要的原因之一就是对政府政策失去了信任。这与其说是无视市场潮流的房地产政策，不如说是接近“房地产政治”的政策，因此事与愿违，每次都会引发房价的暴涨，每次都会累积不信任感。 至今为止，一直以失败告终的房地产对策也充分说明，没有可战胜市场的政策。如果每当房价上涨时，都以把购房者当作“投机者”的视角，一味地降低税收，只会重复至今的失败。哪怕从现在开始，政府不应只心情急躁争强好胜，就算需要一定的时间，也应将政策转向增加国民所需供给的方向。

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