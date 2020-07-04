数据改善城市的呼吸. July. 04, 2020 07:38. . 由于新冠疫情，对可吸入颗粒物的关注暂时脱离了我们的脑海，但是对于空气质量的改善，我们一直在努力。其中，我们要始终关注和努力的是关于城市造林的事情。 目前，全国范围内正在公布城市造林的消息，支持这一举措的法律也在陆续等待立法。城市森林的增多，显然是值得欢迎的。城市森林不仅可以减少可吸入颗粒物，还可以将夏季白天的平均气温降低3到7摄氏度，减少城市热岛现象，对降低噪音和净化大气也有效果。 90%的人口生活在城市，但城市缺乏森林的国内情况也增加了城市森林建设的必要性。世界卫生组织的人均城市森林建议标准是9.0平方米，但是集中了韩国人口一半的首尔是4.38平方米，京畿为7.69平方米，仁川为8.23平方米，首都圈是远远不到人均城市森林建议标准。在基础自治团体中排名最末位的首尔西大门区，其面积只有0.86平方米。与纽约23平方米、伦敦27平方米、巴黎13平方米等世界主要城市相比，城市森林扩充的必要性更加突出。 但我们有需要注意的地方。城市增加森林面积，就会遇到昂贵的城市地价和有限空间的阻挡。因此，需要利用多年积累的气象数据和空气数据进行战略部署。 德国著名工业城市斯图加特的案例告诉我们，我们必须以数据为基础，处理城市森林建设和管理。斯图加特在城市内建成了一条长8公里、面积100公顷的城市森林，并由此产生的风道效应，使全城的浮尘减少30%以上。专家表示，要取得与斯图加特相同的效果，必须制定多维计划，包括考虑不同城市的气候、地形、风道和树木生态现状，并有多种数据作支撑。幸运的是，随着第四次工业革命技术的发展，人们可以对温度、湿度、空气等植物生长所需的大部分数据进行实时测量，在此基础上，不仅为城市森林建设提供了条件，也为城市森林管理提供了最佳环境。 如果能够以数据为基础创造植物生长的最佳环境，那么艰难打造的城市森林将变成同时具备效果和效率的宝石般的空间。此外，为城市森林建设和管理而积累的数据，不仅可以作为城市森林，也可以作为智慧城市的基本数据，由此可以发展成为覆盖整个城市大小城市森林、山地和河流的城市“呼吸道”，即“绿色”网络。 “绿色网络”打破了“森林要大，要郁郁葱葱”的传统常识，提出了城市本身可以创造鲜活空间的规划。这对于需要对有限空间和成本进行有效管理的未来城市来说，将是必由之路。我们期待这种以数据为基础建立的绿色网络在城市中成为又一个生态系统，成为人类与自然的新共存模式。

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