“朝鲜通”安保两巨头全力推进南北关系. July. 04, 2020 07:38. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统3日提名前民生党议员朴智元为国家情报院院长、国家情报院院长徐薰为青瓦台国家安保室长。另外，共同民主党议员李仁荣（音译）将担任统一部长官，前总统秘书室室长任钟皙和安保室长郑义溶将被任命为总统外交安保特别助理。在韩半岛紧张局势高涨的情况下，文在寅将泛执政圈代表性的“朝鲜通”全部投入其中，表现出在剩余任期内为推进南北关系而全力以赴的意志。 青瓦台发言人姜敏锡在当天的吹风会上就朴智元被提名为候选人一事解释说：“朴智元为促成2000年（6·15）韩朝首脑会谈做出了贡献，在现政府中也起到了韩朝问题顾问的作用，对朝鲜的专业性很高。”朴智元曾在金大中政府担任过秘书室长、文化观光部长官等职务，2016年加入国民之党之前一直为民主党效力。青瓦台相关人士表示：“朴智元曾会见朝鲜国务委员会委员长金正恩的父亲、国防委员长金正日，文总统高度评价了朴智元的对朝专业性，亲自提议担任国情院院长。” 文在寅的安保领域核心亲信徐薰从国情院调到青瓦台，将负责管理整个外交安保部门的指挥塔。徐薰曾两次作为对朝特使会见金正恩，全面负责韩朝协商。也就是说，安保两大巨头国情院院长和安保秘书室长全部由“对朝通”担任。 全国大学生代表协议会第一届议长出身、86集团（80年代学生，60年代生）的领导人李仁荣将领导统一部。 文在寅日前正式提议在11月美国总统选举前举行朝美首脑会谈，这是他就任以来首次大规模更换外交安全班子，明确表示要在剩下的两年里全力推进对朝关系。 但未来统合党当天对这一人事调整批评说：“这是史无前例的旋转门人事变动”，“青瓦台没有观察克服危机的力量，也没有承认自己的政策失败。”

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