青瓦台和执政党高层紧握多套住房，谁会相信房地产政策？. July. 04, 2020 07:38. . 文在寅总统2日就房地产市场的不稳定指示说：“应加强对多住宅拥有者等投机性住宅拥有者的负担。”政府虽然出台了在首尔江南地区引入房地产交易许可制的6·17对策，但由于房价持续不稳定，加上民心动摇，总统亲自出面应对。 在文在寅总统的指示中，最引人注目的是“即使挖掘，也要增加供给量”。政府此前虽然出台了提高税收、收紧贷款的政策，但并非没有供应住房。据国土部透露，最近3年间首都圈每年入住29万栋以上，首尔每年入住7万栋以上。此外，政府还宣布了在首都圈第3期5个新城市新建30万套，在首尔市中心的龙山维修厂用地等新建7万套的计划。 尽管如此，首尔公寓价格仍然暴涨，是因为需求者需要的地方住房不足。政府优先供应给新婚夫妇等的住宅大部分是公共租赁住宅或周边住宅，因此与首尔中产层所希望的住宅有所距离。政府以助长投机需求、刺激周围房价为由，强化了对重建再开发的各种限制。但是，除了重建和再开发以外，无法在首尔提供新房。必须寻找一方面搞活重建，另一方面收回超额利润的办法。 只对拥有两三套房子的个人征收数千万韩元的税金，拥有数十、数百套住宅的房地产法人和租赁事业者几乎不缴纳税金，这也是个问题。提高多住宅者的拥有税的同时，有必要暂时解除租赁业者的义务租赁期限等，给出退路。反复的调控，市场已经产生了很大的耐性。如果不放弃“不行再来”的安逸想法，以“这是最后一次”的决心拿出决定牌，说不定会成为“房地产政策失败的政权”。 政府虽然从执政初期开始就宣布“与房地产投机的战争”，但青瓦台、执政党和政府高层官员中拥有多套住宅的人还很多。总统秘书室长卢英敏在首尔瑞草区盘浦洞和忠北清州市拥有两套公寓。说是要出售其中的盘浦公寓，结果只50分钟后又改口要出售清州公寓。有人批评说，从政府核心人士开始，就证明了“江南不败”。即使是公职人员，只要是合法的财产拥有和选择权，就不能抨击。但是，如果领导层不率先垂范，房地产稳定对策将成为一句空话。

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