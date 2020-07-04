美国学界：“朝美首脑会谈有可能成为‘10月惊喜’”. July. 04, 2020 07:39. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 华盛顿外交界有预测认为，在11月3日举行美国总统选举前一个月，美国总统特朗普和朝鲜国务委员会委员长金正恩有可能举行第三次首脑会晤。也有观察人士认为，朝鲜可能会用武力挑衅代替首脑会晤。 美国前总统国家安全顾问约翰·博尔顿当地时间2日在纽约外国记者协会视频研讨会上被问及大选前朝美首脑会谈的可能性时，回答说：“在美国有选举前‘10月惊喜’之说”，“如果总统感到自己处境十分艰难，说不定会认为与金正恩委员长再次会晤不失为一张牌。” 同一天，在战略国际问题研究中心研讨会上，布鲁金斯研究所韩国客座研究员郑朴表示：“考虑到特朗普总统的特性，不能排除10月份的惊喜。” 国际国际问题研究中心韩国客座研究员维克多·车表示：“朝鲜有可能关闭宁边，以换取解除部分制裁。” 相反，也有预测认为“10月惊喜”很可能是朝鲜的挑衅。国际国际问题研究中心高级研究员苏米·特里预测，朝鲜有可能在10月发起挑衅，以提高美国大选后的谈判力，并称：“朝美首脑会晤比朝鲜挑衅的可能性更小。”中国的朝鲜问题专家、中共中央党校教授张琏瑰当天在接受香港《南华早报》采访时表示：“无论是特朗普总统还是拜登前副总统，只要在大选中获胜，就将再次与朝鲜进行对话。”

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