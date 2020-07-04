动辄上亿的吃零嘴......大企业的零食费一个月达1亿韩元. July. 04, 2020 07:39. by 申武庆记者 yes@donga.com. “今天吃什么零食？” 加入车辆共享企业“索卡(SOCAR)”已有5个月的金佳蓝经理(28岁)上班非常愉快。能到自己想要的单位工作是一件令人高兴的事情，而该公司的特色零食菜谱更是让上班的步伐变得轻松。与可以吃几块饼干，喝速溶咖啡等的茶水间不是一个档次。零食专门管理企业为服务公司准备了麦片、酸奶、腰果等多种零嘴。金经理说：“零食本身很好，但是如果同事们以第一次接触的零食为主题进行破冰游戏，气氛就会变得融洽。” ○ 动辄上亿的零食费 零食管理服务正在企业之间迅速传播。Kakao、现代汽车、KB国民银行等只要一听到名字就能知道的企业已经采用了零食管理服务。小吃24、Snackfor、办公室小吃等是代表性企业。小吃24公司自2018年3月推出服务以来，至今已服务640家企业，Snackfor公司自2017年7月推出服务以来，至今已服务400家企业。定期访问并提供零食，每月至少需要15万~50万韩元。如果金额小于该数字，则会用宅急送把分类好的零食寄去公司。经常消费零食的企业每月会支出近1亿韩元的零食费。 最希望获得零食管理服务的，同时也是最受惠者，当然是一直以来准备零食的经营支援组、人事组、总务组所属负责人。了解零食需求，前往超市，采购零食，搬运这些东西，陈列到公司，整理收拾......这些繁琐的事情都由零食管理企业来承担。一位在外国信息技术(IT)企业负责零食的职员说：“我们公司有很多具有不同文化、人种的职员，但是要想满足他们所有人的口味很难。独自一个人需要200分钟才能完成的事情通过专门企业只需要20分钟就够了。” 一家游戏公司的经营支援组长说：“从点单到送货，仅凭自己的团队人力是有限的，甚至向代表建议补充负责人员。为了经营支援业务，积累了很多职业经理人，但实际上这些人并没能做好准备员工零食的事情。” 从企业的立场来看，也能节约费用，因此值得肯定。零食管理企业从制造商那里低价引进大量商品，在确保自身物流中心后，再送货上门。零食管理企业解释说，因此与便利店相比，价格会便宜5%至30%。这些企业免费提供给顾客准备零食的架子或冰箱，交换冷门零食或从费用中扣除部分费用。 ○ 金部长拆虾条时，朴主任拿起能量棒 那么职场人喜欢什么样的零食呢？据小吃24透露，截至6月，Icys、宝佳适、首尔牛奶、枳椇茶、Seagrams碳酸水等排在前5位。因提早到来的酷暑，拿着饮料的人越来越多。据Snackfor透露，一直走红的零食是上半年(1 ~ 6月)的标准口味香栗、一天坚果、熏蛋、零嘴香肠、迷你杯品客薯片等。Snackfor解释说，为了迎合最近上班族关注健康的潮流，比起饼干，员工更喜欢吃坚果类零食。 各年龄层的口味千差万别。主任、代理级的20多岁年轻人偏爱的零食是米苏拉全麦油炸圈饼、能量棒、粉末奶昔等健康食品。50多岁的次•部长则喜欢虾条、泡芙球等熟悉的饼干。地瓜干等召唤回忆的零食也十分有人气。一些企业还为管理人员向零食分类企业索要水果等。 一家IT公司的职员说：“考虑到夜班和通宵作业多的IT产业的特点，公司为我们准备了从零食和饮料到夜宵的各种零食，对此我们深表感谢。” ○ 超越零食，扩大早餐、人工智能管理等 零食管理企业从零食开始到早餐，扩大了事业领域。小吃24和办公室小吃可以凌晨配送三明治、沙拉、杯果等早餐。甚至能帮助职员们亲自挑选生日礼物，提供租赁各种办公设备的服务等，扩大了外延。小吃24市场理事金大贤(音)表示：“随着利用零食服务的顾客反向提出很多提案，自然而然地将事业范围扩大到生日礼物包装、办公用品租赁等。” 更有甚者，正在利用人工智能构建自动化模块。一直以来，Snackfor公司的职员们都会一一分析顾客偏爱的零食数据，为顾客补充人气较高的零食，但现在决定将这一过程交给AI。全体职员的25%左右都投入到了管理过程，如果引进AI，效率将会迅速提高。 Snackfor公司代表李雄熙(音)表示：“现在还处于验证人类管理和AI管理的准确度的阶段。最早在8月能引入AI的话，就可以快速扩大客户群。”

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