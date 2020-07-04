托特纳姆全场有效射门仅有两次，似乎遗忘了“SON使用手册”. July. 04, 2020 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超级孙旋风”孙兴慜(28岁)在和自己的偶像并肩作战(追捧前辈的英超出场数)的有意义的一天品尝到了惨痛的失败。 英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队所属的孙兴慜3日在英国谢菲尔德举行的与谢菲尔德联队的第32轮客场比赛中首发出场，参加了个人154场英超比赛。至此，他和以“首位韩国人英超球员”的身份，效力于曼联等球队的朴智星(39岁•退役)并列排在韩国人英超总出场记录第2位。在该领域排名第一的是曾效力于斯旺西城、纽卡斯尔等球队的奇诚庸(31岁•187场)。此前孙兴慜在接受国际足联(FIFA)采访时曾表示，朴智星是自己的偶像，“在国家队，和(朴智星)大哥一起生活训练，努力学习饮食、睡觉。” 但是随着热刺队当天以1比3惨败给谢菲尔德队，孙兴慜没能笑到最后。虽然托特纳姆热刺队控球率高达67.5%，但9次射门中只有2次有效射门，可见其临门一脚能力有所下降。虽然孙兴慜在热刺队以0比3落后的下半场第45分钟助攻队友哈里•凯恩攻入一球，但想要扭转局面已为时已晚。增加1次助攻的孙兴慜在本赛季英超赛场中打进9球，助攻9次(赛季16球、助攻11次)。按照热刺主帅何塞•穆里尼奥强调边锋参与防守的战术，他无法集中精力进攻，随时随地参与左路防守，全场没有取得一次射门，这让他感到遗憾。 由于当天的失利，托特纳姆热刺队在给予最终排名联赛前四的球队的下赛季欧冠联赛参赛权上亮起了红灯。本场过后积45分(12胜9平11负)的托特纳姆热刺队从联赛积分榜第7位降至第9位。在联赛还剩6场比赛的情况下，与排名第4位的切尔西队(积54分)的积分差距拉大到了9分。托特纳姆热刺队计划在7日与埃弗顿队的比赛中扭转局面。孙兴慜将在这场比赛中，再次挑战英超连续4个赛季进球数上双。 另外，将本赛季英超冠军拱手让给利物浦的第2名曼城队在曼彻斯特举行的主场比赛中守住了自尊心。按照欧洲足球联赛的传统，当天曼城球员举行了“列队欢迎(Guard of Honour)”仪式，主队球员排成两列，在提前确定夺冠的利物浦球员入场时集体送上掌声。结束对冠军的礼遇后，曼城队以4比0完胜挑战先前自己保持的英超最多胜(32胜)、最多积分(100分)冠军的利物浦(积86分•28胜2平2负)，让对手品尝到了本赛季第二次完败的滋味。曼城队主帅何塞普•瓜迪奥拉对本场比赛表示满意，他说：“我们击败了冠军，取得了有意义的胜利。”

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