普京还可以再当两届总统，一直干到84岁. July. 03, 2020 07:38. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 事实上，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京(68岁)的终身执政已经变为可能。因为，对取消普京连任限制的改宪，国民投票以压倒性的赞成票结束。 据《塔斯社》报道，俄罗斯中央选举委员会当地时间1日公布的修改宪法国民投票开票结果显示，77%的选民赞成修宪。反对者仅占22%。投票率为65%。 由此，俄罗斯宪法全体133项条款中的46项条款将被修改。修订的宪法中包含了国内法(宪法)优于国际法的原则、不允许同性结婚、保障最低工资等内容。但核心问题是，普京总统将于2024年结束第四任总统任期，而其中有一项特别条款将取消普京的现有任期，以便让他可以再次竞选下届总统。 普京从2000年开始两次担任4年任期的总统职务，并在2008年因宪法规定“禁止连任3届”而退位。在担任总理期间，他果断修改宪法，将总统任期从4年延长至6年。在2012年大选中再次当选总统后，他于2018年再次当选，第四次当选。但是，由于“禁止连任3届”的规定，普京总统在1月份再次暗示了修改宪法的必要性。3月，议会批准修宪。 通过此次修宪，原本将在2024年结束第4届总统任期的普京，直到他84岁的2036年，可以再历任两届任期6年的总统职务。CNN等外国媒体一致报道说：“‘21世纪沙皇’普京的终身执政成为可能。”普京总统在上个月21日接受本国电视台采访时表示：“如果修宪案确定下来，不排除再次参加大选的可能性”，暗示了再次参选的可能性。

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