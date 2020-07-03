专栏：当音乐之都夺得足球冠军时. July. 03, 2020 07:39. by 李元洪 bluesky@donga.com. “音乐和足球都是感情(emotion)。” 这是最近荣登英超(EPL)冠军宝座的利物浦主教练尤尔根•克洛普(53岁•德国)在接受球队频道(LFCTV)采访时所说的话中引人注目的部分。这句话的出现，是在有人问他对利物浦这座城市有什么看法的时候。他回答说：“利物浦是音乐之都，也是足球之都。”而在回答这个问题后的几个解释则很好地体现了克洛普的“足球观”。 众所周知，利物浦是一座音乐之都。这是英国诞生的世界级组合甲壳虫乐队成员的故乡，也是甲壳虫乐队组建的地方。这里依然充满甲壳虫乐队相关旅游产品，除了甲壳虫乐队之外，这里还培养出了很多音乐家。 与此同时，利物浦确实可以被称为足球之都。虽然近30年来，利物浦一直无法获得联赛冠军，经历了漫长的低迷期，但以这里为根据地的利物浦俱乐部一度被称为“红色帝国”，并叱咤英格兰及欧洲足坛。这也是利物浦第19次夺得英格兰职业足球顶级联赛冠军。虽然经历了漫长的无冕岁月，但仅从已逼近曼联队的英格兰职业足球最多冠军记录(20次)这一点上就可以看出其过去的辉煌是多么的华丽。 音乐是听觉中心，足球是视觉中心。音乐本身并不像建筑、绘画、电视剧及戏剧那样以视觉为媒介。相反，没有展现在眼前的比赛场面，足球是不可能存在的。飞来飞去的皮球的飞行轨迹和球员激烈的对抗动作造成的场面，不以双眼看，就谈不上足球了。音乐和足球的外在形式不同。 尽管如此，克洛普谈及音乐与足球的共同点，并不是针对这种形式，而是针对交流方式。他说“音乐和足球都是感情”，意思是说人们在对待音乐和足球时，更多的是带着感情或热情，而不是用逻辑或分析来对待。他的想法中蕴含着这样的意思，音乐一样，足球也会影响人们的感情。随后，他解释说，足球不仅能把人们的感情凝聚在一起，还能分享快乐的回忆和活力。通过足球可以传播幸福感。从中我们可以看出他从社会、文化角度对于足球功能的看法，而不是球场上的战术。 在球场上，象征克洛普主教练的话是“Gegenpressing”，意思是全方位的压迫。从最前方开始强力封锁对方的这一战术需要消耗体力和斗志。球迷们把克洛普激烈的足球比作强烈的音乐，称其为“重金属足球”。在本赛季带领利物浦夺冠的过程中，最引人注目的一点就是利用右后卫亚历山大•阿诺德(22岁•英国)和左后卫安德鲁•罗伯森(26岁•英国)的反击。截至2日，阿诺德和罗伯森分别贡献了12次(第2位)和8次(第4位)助攻。这也说明了本赛季利物浦利用后卫的反击和切中要害的战术是多么高效。并不是一味地追求压迫。 在球场上，克洛普展现出了强大而缜密的战术运用能力；在球场外，他深知自己球队夺冠所带来的社会影响。他叮嘱兴奋的球迷：“最好还是在家里庆祝一下吧。”这是因为担心出现新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)。尽管如此，还是有无数球迷聚集在利物浦的主场安菲尔德周围，挥舞旗帜，挥舞焰火。 虽然他拜托球迷们克制自己，但他很清楚最终需要通过庆祝夺冠的活动来发泄幸福感。他强烈表示，如果情况允许，一定要和球迷一起进行冠军游行。 利物浦是一座以音乐著称的城市，但足球又为利物浦增添了一份幸福的回忆。按照他的话来说，音乐和足球的形式可能不一样，但我们都可以通过音乐和足球来感受幸福。同时热爱音乐和足球，两者并不矛盾。

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