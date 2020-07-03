三星为“K防疫”提供技术支援，一下子把检测设备产量提高80%. July. 03, 2020 07:38. by 徐東一 dong@donga.com. 位于大田儒城区的检测设备生产企业索尔森特(Solgent)在新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情爆发时陷入了苦恼之中。虽然美国、沙特阿拉伯等40多个国家纷纷求购索尔森特的新冠病毒检测设备，但当时每周的生产量只有1.2万多个。雪上加霜的是，一直为检测设备提供核心部件软管的德国企业甚至发来了很难在今年12月之前交货的公告。 支援陷入困境的索尔森特的是三星电子。三星电子向索尔森特派遣了20多名智能工厂专家。从材料管理到物流动线优化、自动化设备的引进等，支持了检测设备从生产到出厂全过程工序的改进。两周后，三星电子又开发出软管生产模具，帮助索尔森特自主生产。此后，索尔森特的周产量增加到2万多个。 2日，三星电子公开了包含上述内容的介绍智能工厂支援事业的视频。该项目是根据三星电子副会长李在镕的经营哲学“同行”的愿景，于2018年8月开始的。在新冠肺炎疫情开始扩散的2月份，李副会长宣布紧急援助以克服疫情，并表示：“在国民的支持下成长起来的三星现在应该和我们社会一起分享。让我们尽一切努力吧。”据悉，此后李副会长指示积极研究类似支援智能工厂事业等“相生”方案。 位于首尔衿川区的生物风险企业科健生物科技公司(Kogene Biotech)也在三星电子的帮助下，克服了大量生产检测设备的困难。三星电子在需要用眼睛确认不良标签的工序中，投入了蓝光标签检查仪等，让大部分检测设备工序实现自动化。此后，科健生物科技公司每周的生产量从原来的5600个增至1万个。 三星电子智能工厂支援事业是展现大企业和中小•中坚企业之间的相生努力能够取得积极成果的事例。三星电子研究员高锡东(音)表示：“将三星电子的制造革新经验与中小企业相结合，为‘K防疫’做出了贡献，从这一点来看，我们感到了意义。”

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