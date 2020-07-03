文在寅称“斡旋朝美会谈”……金正恩无意无核化，这难道不是执念？. July. 03, 2020 07:39. by 李哲熙记者 klimt@donga.com. 文在寅总统在上个月30日与欧盟领导层举行的视频峰会上表示，“计划尽全力在美国大选之前让朝鲜和美国重新面对面坐下来进行对话。”也就是说，要出面展开斡旋，促成朝美首脑在11月3日美国大选之前再次会晤。韩国外交部长康京和昨天也表示：“将全方位展开努力，促使朝鲜重返对话。” 文在寅的发言虽然是想尽一切办法恢复停滞一年多的朝美对话，但眼下的现实是，实现这一对话的可能性非常低。青瓦台一名相关人士表示：“美国方面也表示认同并正在努力。”但是，美国认为很难举行首脑会谈，只是停留在了管理选举不利因素层面的“重启对话”耍嘴皮子上。此前一直要求“新解决方法”并拒绝对话的朝鲜，也在不知道谁将成为下届美国总统的不确定情况下忙于权衡大选之后的情况。 当然，朝美首脑会晤也有可能像美国大选后期的“10月惊喜”一样突然举行。本来就支持率低迷的美国总统特朗普，随着败局越来越明显，有可能找到某种突破口，而一直固执于首脑谈判的金正恩，也可能不惜举行活动来平息内部的不满。但是，就算这样举行会晤，那也只能成为让朝美首脑出彩的“表演”而已，不会在无核化问题上有任何进展。 但是，韩国政府依赖于此的安逸认识，尤其是其安逸的一贯性令人吃惊。似乎已经完全忘记了过去一个月里遭受的各种屈辱和欺侮。因此，担任总统特别助理的那位就朝鲜炸毁南北联络办事处一事表示，“这确实是政治行为，但不是军事挑衅”，对此轻描淡写，而国会外交统一委员长对驻韩美军也做出“过分了”、主张裁减的发言，现在也已经不再令人吃惊了。 通常说外交是“可能性的艺术”，但韩国政府的政策不能像赌博一样，把赌注放在低概率的侥幸心理上。更何况，如果这是为了异想天开地促成朝美首脑的即兴活动的方式，则更加危险。朝美针对新加坡和河内失败的原因瞄准了文在寅总统。现在不是坚持虚无缥缈的“韩半岛驾驶席”的时候。作为司机，最重要的是首先要摆脱“得去个地方”这种徒劳的强迫。

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