全世界只有3件的高丽“母子盒”，从日本收回. July. 03, 2020 07:39. by 崔고야 best@donga.com. 代表高丽的螺钿漆器文物“高丽螺钿菊花藤纹盒”从日本回来了。这是全世界只有3件的高丽时代母子盒（大盒子里套有小盒子的盒子）之一。由此，韩国首次拥有了“母子盒”形式的螺钿盒。 文物厅2日向媒体公开了通过国外文化遗产财团去年12月从日本购入的螺钿盒。它是一个长10厘米、重50克、比手掌还小的螺钿盒，是装在大盒（母盒）里的子盒。它是围绕中央的花形或圆形花盒的同样4个花盒中的一个，保持着完整的形态。另外两件同样形状的螺钿盒分别由美国大都会美术馆和日本京都的一座寺庙收藏。如果加上放在母盒中央的两件子盒，世界上还有5个完整的高丽时代的螺钿盒。 该螺钿盒以前由日本个人画廊收藏，国外文化遗产财团从去年2月起出面劝说，并于12月购买回国。2006年9月至2008年8月，它曾通过国立中央博物馆的“螺钿漆器——延续千年之光”特别展在韩国公开。从2018年起，财团方面开始正式推进购回。 国外文化遗产财团理事长崔应天（音译）表示：“虽然日本还有10多件高丽螺钿漆器，但大部分都是国家指定文物，因此此次通过购买只收回了螺钿盒”，并解释称，“情况相当紧急，如果再迟迟不作出购买的决定，它有可能被日本指定为文物。” 此次回收的螺钿盒的特点，是利用鲍鱼壳、玳瑁壳、金属丝等雕刻出菊花和藤纹。在盖子花纹中，中间的大花纹使用了高丽螺钿漆器代表性技法——玳瑁伏彩法。这种方法是将玳瑁壳磨得很薄，做成半透明状态的板子，然后在内侧涂上颜料，使颜色隐隐可见。密密镶嵌在子盒边框上的圆形装饰是用鲍鱼壳制作的。高丽时期，宋朝使臣徐兢在《高丽图经》中称赞螺钿漆器“极精巧，细密可贵”。 据悉，高丽螺钿漆器遗物由于材质的特性，受潮等导致破损的危险性较高，大部分流失。母子盒形态等全世界尚存的螺钿漆器包括破损品在内只有22件。成品只有15件，大部分由美国、日本拥有。 通过此次归还，它与现存的“螺钿菊花藤花纹佛子”“螺钿经函”一起，韩国共拥有3件高丽螺钿漆器文物。归来的螺钿盒将从12月22日起在国立中央博物馆的“古代色彩·漆”特别展上向公众开放。

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