“黄牛”黄喜灿在转会之前再次贡献助攻. July. 03, 2020 07:39. by 金正勋记者 hun@donga.com. 即将转会的“黄牛”黄喜灿(24岁•萨尔茨堡红牛队)连续4场比赛都取得了攻击点(进球或助攻)，展现出了超强的实力。 2日，在奥地利萨尔茨堡的红牛竞技场举行的2019~2020赛季奥地利甲级联赛第31轮与格拉茨风暴队的主场比赛上，黄喜灿在球队以2比0领先的下半场第23分钟替补上场。虽然他是球队的固定主力前锋，但在上月29日与TSV哈特堡格的第30轮比赛之后，球队已经提前两轮夺冠，因此没有必要勉强上场。 刚一上场，黄喜灿就利用快速渗透冲击对方空间，并在下半场第38分钟胸部停球后直接射门威胁对方球门，在3比1领先的下半场第40分钟，黄喜灿助攻队友科伊塔破门，为球队获胜锦上添花。继上月22日的2次助攻，25日的1粒入球，29日的1粒入球后，连续4场比赛都取得攻击点。萨尔茨堡队以5比2大胜对手，取得了3连胜及10场不败(8胜2平)，在当天比赛结束后还举行了冠军颁奖仪式。 球队领队也证实，本赛季结束后，黄喜灿将转会到“顶级联赛”，而德国当地媒体则将黄喜灿的德甲莱比锡之行视为既定事实。莱比锡红牛队是本赛季德甲第三名的球队。德国媒体《图片报》1日表示，“作为莱比锡为备战2020~2021赛季而做出的首次行动，引进黄喜灿已近在眼前。预计本周将正式公布。”《天空体育德国》也表示，“莱比锡已经与萨尔茨堡前锋黄喜灿完成了签约。” 外电预测，黄喜灿的转会费最少在1000万欧元(约135亿韩元)到1500万欧元(约202亿韩元)之间。如果黄喜灿转会莱比锡，将填补最近确定从该球队转会到英超切尔西队的蒂莫•维尔纳(24岁)的空缺。维尔纳是莱比锡的头号球星，本赛季打进28球，仅次于拜仁队当家球星莱万多夫斯基，排在联赛射手榜第二位。

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