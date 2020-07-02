专栏：营销鬼才. July. 02, 2020 07:30. by 金光賢 kkh@donga.com. 文在寅政府上台后不到1年的2018年2月，前社会副总理兼教育部部长金相坤出席国会教育文化体育观光委员会，受到了侮辱。不是教育问题，而是住房问题。当时一位在野党议员质问道：“文在寅政府人士受益于房价上涨。为什么要拥有不去居住的大峙洞公寓？”金副总理回答称，“本来想卖的，但卖不出去。”随后他听到了该议员的当面斥责，“别撒谎了。昨天去了一趟房地产，因为没有待售房源而乱作一团。” 结果，金副总理在下月3月，以低于市价的1.5亿韩元的急售价格，总价23.7亿韩元出售了莱米安大峙宫(Raemian Daechi Palace)公寓(94.49平方米)。最近，该公寓的市价以向国土交通部申报的实际交易价格为准是35亿韩元。金副总理于当年9月辞职。虽然是假设，但是如果能坚持住6个月不卖掉房子的话，可能不会遭受至少11亿韩元的金钱损失。 上月30日，国会议长丁世均不顾住宅处理建议，对拥有多套住宅的青瓦台参谋们说：“我认为公职人员最好先做出表率(处理住宅)。”如果看金相坤副总理的先例，房子卖掉之后房价似乎上涨了，不卖似乎更让人厌恶，对当事人和夫人来说，“睡不着觉的夜晚”也许还会持续。如果房价下跌已成定局，而且没有反弹的可能性，那么具有敏捷判断力的青瓦台参谋们即使秘书室长或国会议长不让卖，也会出售。卖房行为似乎是一种牺牲，催生出“身先士卒”，这或许可以解读为房价短期内难以回落的信号。 据悉，6•17不动产(房地产)对策出台后，蚕室一带的房地产中介为了在日落之前搞定合同，忙得不可开交。因为今后价格还会继续上涨，所以在规定生效之前先把房子定下来的需求赶在了一块。交易许可制这一“猛药处方”在市场上几乎被认作为“等于政府担保了房价上涨”。实际上，6•17对策出台后的周统计结果显示，房价不但没有下跌，反而销售价格、租赁价全部上涨。 最近坊间传言，被青瓦台和执政党所厌恶的经济副总理洪楠基将退位，国土交通部部长金贤美将前往青瓦台任职。经济门外汉从未成为经济指挥塔，因此认为这是荒唐的怪谈。但是之后金部长接连出演电视节目，并表示“政府有必要修改拥有税等房地产税制的不足之处”，看来这可能不是怪谈。 即使是再有实权的长官，负责住宅供求的国土部长官越过经济副总理，直接提出税制也是非常罕见的事情。继拥有税上调之后，在出售价格上限制、银行贷款禁止、限制交易许可制出台之际，实际上宣布与房价作战的政府让虽然是经济新手，但表示稳定房价势在必行的金贤美部长坐上经济副总理之位，也不是太令人吃惊的事情。 据说，高尔夫幽默中有句话说“职业球员眼睛看向哪里球就会去往那里，业余球手跟着球飞行的方向走，初学者越担心打到哪里球就会去往那里”。这似乎是在讽刺现政府对房地产对策的欲望过剩和与此相比只出现适得其反的结果的新手实力。 虽然不懂政治，但也知道经济是不能强来的。如果国家经济中只有房地产，那么就另说了，但如果一方无理取闹，必然会在另一方引发副作用，而且市场也不会按照政府想象的发展。阻拦并不是好的办法，善于疏导才是治水的根本，进而说到世间道理，那么房地产对策也应如此。

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