执政党不要执迷于无名无分的补充预算时限，在野党应该出席国会仔细审查. July. 02, 2020 07:31. . 共同民主党单独审查35万亿韩元的第三次补充预算案的过程中，人们越来越担心会出现不可靠和草率审议。在移交预算结算委员会之前，考察所管部门相关事业的常任委员会预备审查程序实际上沦落为只盖图章的无用之物。由执政党院内代表担任委员长的运营委员会前天在开会50分钟后结束了补充预算的审查。声称在独占常任委员长四天后要无条件结束，就像是军事作战计划。 执政党主张：“补充预算案事先已经过党政协商，因此不用担心进行草率审查。”以“一个团队”行动的政府和执政党进行动上的党政协议不能代替有在野党参与、朝野激烈争论的国会预算审查。执政党的暴走，无疑是回避了节约预算和有效执行预算的基本精神。难怪曾在20届国会上与执政党联手建立“4+1协议体”的正义党所属议员表示，“不能同意召开以通过为目的的常任委员会”，退出了会场。 执政党制定的补充预算处理时限——6月临时国会结束日不能成为关系到国家利益的绝对标准。执政党应接受在野党提出的“如果将处理时限推迟到11日，则将参与审查”的要求，停止“一边倒的审查”。 在野党也表示，不会进行场外斗争，而是将精力集中在院内应对上，因此，无论采取何种方式，都要摸索参与预算审查的方案。不应该只要求国会议长撤回野党议员的常任委员会强制安排，而是应该尽快提交在野党本身的常任委员名单，抓紧时间进行重新调整常任委员会的辞任、补任程序。之后，常任委员会一旦安排妥当，应追究政府预算案存在的问题，积极提出改善方案。 执政党表示，6月临时国会结束后立即召开7月临时国会。也就是说，要像推进第三次补充预算一样，强行实施高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）所需的立法措施。但是，按照日期强行成立公调处的想法会招致激烈的反对。执政党还警告说，在7名公调处长候选人推荐委员中，可能减少2名在野党人士，这无异于推翻了公调处的政治中立基础。在野党也应该准备推荐空调处长候选人推荐委员。无论是补充预算还是公调处，都绝不是靠“人数”政治推进的事情。

한국어