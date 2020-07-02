电影《寄生虫》演员-制作团队被列入奥斯卡新入会员邀请名单. July. 02, 2020 07:31. by 崔고야 best@donga.com. 电影《寄生虫》的演员和制作团队受邀成为奥斯卡会员。 主办奥斯卡颁奖典礼的美国电影艺术与科学学院(AMPAS•是美国一个致力于促进电影艺术发展的非营利性专业组织)于上月30日(当地时间)公布了2020年新入会员邀请名单819名。出演《寄生虫》的演员中包括崔宇植、赵汝贞、李贞恩、朴素丹、张惠珍。制作团队方面，剪辑导演梁镇模、音乐导演郑在日、服装导演崔世妍、美术导演李夏俊、音响导演崔泰英、制作人郭信爱、编剧韩振元榜上有名。如果受到邀请的当事人同意，他们将作为拥有奥斯卡奖投票权的会员展开活动。 除了《寄生虫》相关人士之外，讲述岁月号沉船事件的纪录片《正义仍缺席》的导演李承俊和参与迪士尼热门动画片《冰雪奇缘》和《海洋奇缘》的动画监督李贤民也被列入了此次新入会员名单。 奉俊昊导演和演员宋康昊从2015年开始以会员身份活动。当时林权泽导演、演员崔岷植也委任为会员。2016年朴赞郁、李沧东、金素英导演和演员李秉宪被追加委任，到目前为止，以奥斯卡会员身份活动的韩国电影人约有40名。 此前，随着以多种文化圈为背景的电影人组成会员的呼声日益高涨，奥斯卡方面表示，到2020年将把女性、少数人种会员人数增加到原来的2倍。在今年的819名新会员中，女性占45%，少数族裔占36%。 至此，在全体会员中，女性会员从2015年的1446名增加到了2020年的3179名，同期少数人种会员只有554名，目前增加到了1787名。

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