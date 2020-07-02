阻止和平示威的香港维护国家安全法……一男子因举“香港独立”旗被捕. July. 02, 2020 07:31. by 金祺容 kky@donga.com. 香港维护国家安全法施行的第一天（1日），一名手持写有“香港独立”字样旗帜的男子因违反香港国家安全法首次被当场逮捕。虽然示威者与警方之间没有发生大规模冲突，但围绕适用香港国家安全法，警察与市民之间发生了多处摩擦，超过30人被捕。 香港警方当天通过推特官方帐号表示，“下午1时40分，根据香港国家安全法，在香港中心区铜锣湾购物区拘捕一名手持‘香港独立’旗的男子”，“这名男子是香港实施国家安全法之后被捕的第一人”。据悉，该男子没有进行反抗，乖乖被捕。 这一事件标志着香港因实施国家安全法而发生变化的现实。“香港独立”旗以前在反中示威时也经常出现，但一直没有受到处罚。不过，根据前一天制定、当天起实施的香港国家安全法，可以处罚在香港制造国家分裂或向外部势力呼吁香港独立的行为。如果警方判断为轻微行为，将处以3年以下有期徒刑或罚款，如果情节严重，将被判处无期徒刑。 当天是香港回归23周年纪念日，反对香港国家安全法的在野党和市民社会团体预告了示威，但因为警方的彻底封锁，未能进行大规模示威。据香港《明报》报道，示威者零星喊口号或举标语牌，在此过程中，香港警方以违反香港国家安全法罪拘捕至少30人。英国《卫报》援引部分示威者的推特报道说：“具有代表性的反华人士、香港市民支援爱国民主运动联合会主席李卓人被带走。” 去年7月1日，香港为阻止“罪犯引渡法案（送还法）”而聚集了55万人，但今年的示威规模却有所缩小，这可能是因为失去了核心。前一天，包括香港民主化运动的主角黄之锋所属的“众志联盟”在内的7个香港市民社会团体同时宣布解散。另据分析，香港警方积极逮捕违反保安法者，也打击了示威队伍。 香港当地的一名相关人士表示：“以前在示威开始两三个小时前，维多利亚公园就已经聚集了很多人”，“今天的示威完全不是那种氛围。”此人还说，特别是上个月27日预告的示威变得不了了之，丧失了大规模示威的动力，再加上香港国家安全法的施行，“似乎很难再看到像过去那样的大规模示威了”。 相反，香港政府则表现出了庆祝的气氛。行政长官林郑月娥当天在庆祝香港回归23周年仪式上说，“制定香港维护国家安全法是回归以来中央政府与香港关系最重要的发展”，“是维护国家主权和领土完整，维护安全制度的历史性一步，也是香港社会稳定的重要一步”。

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