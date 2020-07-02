三星电子今年将招聘1000多名硕士博士. July. 02, 2020 07:31. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子今年上半年（1∼6月）在国内外招聘系统半导体、人工智能等未来新成长事业领域的500多名博士级人才。三星电子1日表示：“计划到今年年底为止，追加聘用500多名硕士和博士。”三星电子一年内新录用1000多名硕士和博士是历史最高水平。 今年新录用的博士级人才主要集中在被称为第四次产业革命“基础力量”的系统半导体、人工智能和软件产业领域。这些技术可以使智能手机、通信、家电产品及电装零部件等三星电子的事业更上一层楼。电子业界相关人士表示：“三星电子最近的招聘主要集中在能够使现有产品和服务更加智能化、具有高度专业性的人员上。” 实际上，三星在2018年选定人工智能、5G（第5代移动通信）、电装用半导体等为未来成长事业，发表了共180万亿韩元的投资计划后，正在致力于引进人才。三星电子去年4月还发表了在系统半导体领域共投资133万亿韩元、聘用1.5万人的《半导体远景2030》。 三星电子如此积极地确保未来新事业领域的优秀人才，是根据三星电子副会长李在镕“人”最重要的经营哲学。去年发表《半导体远景2030》时，李在镕表示：“带着坚定的意志、热情和毅力挑战，一定要成功。为了系统半导体产业的成功，我们将更加积极地对人和技术进行投资。” 三星电子相关人士表示：“这意味着，为了克服危机状况和开拓未来，人才是最重要的。”

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