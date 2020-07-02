美国最精锐空降部队9小时内飞抵关岛进行空降演习. July. 02, 2020 07:31. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美国陆军对驻扎在本土的空降部队进行了为期9-10小时的大规模紧急部署演习。分析认为，继核（B-52）、传统式（B-1B）战略轰炸机靠前部署在关岛、阿拉斯加并在韩半岛附近的菲律宾海进行两个航母打击群的联合演习后，美国试图向朝鲜和中国展示区域内的战略优势。 据美国印度太平洋陆军1日透露，6月30日凌晨，美军第25步兵师第4战斗旅的400多名空降兵以全副武装状态，乘坐4架C-17（环球霸王）大型运输机从阿拉斯加的埃尔门多夫空军基地出发。 美国陆军说，此后，运输机飞行9-10个小时，抵达约7600公里外的关岛安德森基地上空，部队全体人员一起进行空降演习。据称，其中包括在地面着陆的部队人员掌握假想敌设施和目标等确保占领区安全的内容。 据悉，这是美国印度太平洋司令部的核心据点关岛基地首次举行如此大规模的空降演习。在关岛基地部署着美国战略资产B-1B轰炸机。美国陆军相关人士表示：“这是为了检验在实战情况下完成任务的态势”，“通过此次演习，证明了（空降部队）可以立即投入印度太平洋司令部作战地区的任何地方的能力。” 美国陆军表示，此次演习是区域内正在进行的联合军演之一，但并未表明演习针对的是特定国家。但军方内外一致认为，这是牵制朝鲜和中国的“实力展示”。 也就是说，美军很大可能是在假想朝鲜针对韩美的挑衅等韩半岛非常时期或类似与中国在南中国海发生武力冲突等危机状况。韩国军方消息人士表示：“这明确表明了美军的意志，一旦在东北亚发生朝鲜和中国可能引起的危机，将在最短时间内向区域内投入大规模最精锐的空降部队，予以强有力的应对。”也有分析认为，美军此举向朝鲜传达的信息更加意味深长。因为，如果将此次演习剧本运用到韩半岛，在朝鲜发生全面挑衅等危机时，从阿拉斯加出发大约6个小时，大规模美国空降部队就能在韩半岛展开。 实际上，参加此次关岛空降演习的美军25师团第4战斗旅被认为是部署在印度太平洋司令部的唯一美国陆军空降旅和最精锐战斗部队。他们作为数次投入“伊拉克自由行动”和阿富汗“永久性自由行动”等中东冲突的主力部队，取得了许多战果。据悉，该部队平时也在阿拉斯加一带经常对假想敌设施进行空中强袭训练。韩国军方相关人士表示：“据我所知，（演习内容）还包括韩半岛发生紧急情况时，与其他空降旅一起同时掌握朝鲜核、导弹相关设施以及指挥部和主要军事基地等核心目标的内容。”

한국어