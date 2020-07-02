艺术在曾被搁置的唯真商街河边路上流淌. July. 02, 2020 07:32. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 在汉江最长的支流弘济川和内部循环路交汇处，有用老字体写着“唯真大厦(eugene mansion)”的旧5层建筑。如今，这里被称为“唯真商街”。由于外墙沾上了污垢，乍一看像是即将拆除的混凝土结构物。但直到1970年，这里还是韩国最早的商住两用公寓。当时，这里还起到了防范朝鲜的南侵的“最后的路障”作用。为了防止越过旧把拨渗透到青瓦台和首尔市内的朝鲜军，这里被用作“反坦克防护基地”。1991年，横穿建筑物的高架桥被架起，居民中的一部分离开了这里，心底还留存着当时的伤痛。 唯真商街再次回归市民怀抱。首尔市将唯真商业街下面250米河边路区间建成“公共美术馆”，并于1日首次公开。路的名字叫“弘济流缘”。水和人的缘分流淌，蕴含了用艺术治愈和融合的意义。 这是“首尔市公共美术项目”之一，旨在为途经弘济川散步路的市民提供艺术体验。首尔市文化本部主务官朴在恩解释说：“我们的宗旨是保存并记住承载着韩国现代史的唯真商街，同时将原本仅用作雨水通道的下层空间还给市民作为艺术空间。” 经过唯真商业的弘济川散步路被修复也是最近的事情。去年3月，西大门区复原了原为散步路断裂路段的唯真商业街下部约500米路段。首尔市通过公开招募，将此处定为公共美术项目“首尔美术馆”对象地区。首尔市的一位有关负责人表示：“很多人高度评价说，这里是拥有韩国近现代众多开发和变化的历史的空间。” 从去年6月开始建设，6个月后就完成了作品设置，但是因为新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的扩散，开业日期推迟了数月。首尔市文化本部长刘延植表示：“‘弘济流缘’不是在封闭的室内空间，而是在开放的空间里欣赏艺术作品，是后新冠肺炎时代备受瞩目的艺术领域之一。”西大门区近期将建成连接内部循环路和弘济流缘的通道，方便市民出行。 装饰弘济流缘的这些作品由光、声、色等所谓“非物质”组成。由于作品大多不是占空间的“固体”，因此可以最大限度地保存河边路的原貌。沿着在100多个混凝土柱子之间流淌的水路，展示设置美术、照明艺术、媒体艺术、音响艺术等8个作品。除了专业作家的作品外，还将展出1000多名市民直接参与的“信息影像壁画”。首尔市相关人士表示：“挑选出能够填满浓厚而静谧氛围的空间的艺术作品花费了相当长的时间。” 今日下午2时，唯真商街下面河边路“弘济流缘”开门营业，每天上午10时开始向市民开放12个小时。

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