在联合国教科文组织登载的陶山书院里窥探退溪李滉的智慧. July. 01, 2020 07:36. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 负责朝鲜时代性理学传播和教育的书院在一个月左右的时间里将举行联合国教科文组织(UNESCO)指定世界遗产一周年纪念活动。 韩国文化遗产厅30日表示，从3日到31日，在被联合国教科文组织列入世界遗产名录的9个书院所在的各地方自治团体，为纪念申遗一周年，将举行展开各种活动的“世界遗产庆典—韩国的书院”。世界遗产委员会(WHC)在去年7月的第43次会议上，将韩国的书院列入了世界遗产中的文化遗产。 为了广泛宣传国内所在联合国教科文组织指定世界遗产的价值和意义，韩国文化遗产厅今年举办的世界遗产庆典的主题是“书院，成为世界之花”。在全国9个书院举行演出和再现活动，像寺庙寄宿一样在书院停留，展现陷入书香的书院寄宿、传统武术表演、书法大赛和科举考试、汉诗百日场、祭享等。 相关书院以1543年周世鹏(1495~1554年)在庆尚北道荣州以“白云洞书院”的名义建立的朝鲜首个书院—绍修书院为首，包括庆尚北道庆州玉山书院、安东陶山书院和屏山书院、大邱达城道东书院、庆尚南道咸阳南溪书院、全罗北道井邑武城书院、全罗南道长城笔岩书院、忠清南道论山遁岩书院等。 开幕式将于3日在陶山书院举行。讲述退溪李滉(1501~1570年)的故事的情景舞台剧即将展开。接下来将举行国乐室内乐、传统打击乐演出。在音乐会上，退溪晚年建立陶山书院，吟咏生活中的感怀的“陶山十二曲”合唱舞台将呈现在观众眼前。融合国乐和西洋音乐的演奏将支撑合唱。 7月4日，绍修书院将进行“乡祠祭享”。绍修书院是朝鲜时代书院中国家公认的最早的赐匾书院。在追悼在学问和政治等方面做出卓越贡献的人物的祠堂乡祠里，以“祭享师恩”为主题进行。文化遗产厅相关人士表示：“期待这次纪念活动能成为再次重温作为性理学根据地的书院的本来价值的契机。”

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