现代汽车商用氢燃料车研究开发将由德国汽车界巨擘把控方向盘. July. 01, 2020 07:36. by 南時旭 @donga.com. 现代•起亚汽车30日宣布，将任命戴姆勒卡车的电动化部门技术开发总负责人出身的马丁•扎伊林尔(60岁•照片)为研究开发本部负责商用开发的副总经理(副社长)。从今天开始加入的扎伊林尔副总经理将在现代汽车集团领导氢电卡车和客车等环保商用车相关的研究开发(R&D)。 曾在德国戴姆勒集团担任30年以上商用车开发者的扎伊林尔副总经理被认为是商用车领域的最高专家。1987年扎伊林尔进入梅赛德斯-奔驰卡车公司，2004年转至戴姆勒卡车子公司埃博客车公司，负责氢电混合动力客车的开发业务。2014年，他负责戴姆勒卡车的先行开发，主导了城市中心型电气卡车和无人驾驶卡车的开发。 以聘请扎伊林尔副总经理为契机，现代汽车集团计划加快开发未来型商用车的速度。现代汽车去年与瑞士能源企业H2E成立合作法人“现代Hydrogen”，决定到2025年为止向欧洲供应1600辆氢电卡车。另外，还公开了新型氢电客车和高速型警察氢电巴士。 在韩国国内，有两辆大型卡车成功实现了群集行驶。群集行驶是指利用无人驾驶技术，多辆车排队行驶。2018年利用货物运输用大型拖挂式自动驾驶卡车在义王至仁川约40公里的区间演示了Level 3水准的无人驾驶技术。除了突发情况，Level 3水准的自动驾驶系统可以代替驾驶者行驶。 扎伊林尔副总经理充满期待地表示，“商用车产业面临着环境层面和经济上的挑战课题，但也有机会通过新技术和新车来改善效率和环境。”

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