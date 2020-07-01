美中香港矛盾爆发，“退出香港（HK-exit）”大门开启. July. 01, 2020 07:36. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、北京=常驻记者 金基龙 lightee@donga.com,. 当地时间5月29日，美国对香港采取了中断国防物资出口及限制尖端技术出口的措施。这是为了应对中国强行处理香港《国家安全法》，正式着手剥夺香港的特殊地位。一度沉于水底的中美矛盾再度激化，香港的前途陷入激流。 据路透社等媒体报道，美国商务部长威尔伯·罗斯在当天的声明中表示，“美国商务部关于出口许可例外等给予香港特惠的规定已经停止”，“正在讨论是否废除其他（优惠）措施。”这是在香港回归中国的象征性日子（1997年7月1日）即将到来之际出台的措施。美国国务卿迈克·蓬佩奥也在当天发表的声明中表示：“将停止出口国防物资，启动将（军民）双重用途尖端技术限制与中国一样适用于香港的程序。”他还说：“现在，对于管制产品的出口，香港和中国内地不会再分开。” 有人担心，如果美国以此次措施为开端，全面剥夺包括取消对香港适用的关税特惠等在内的特别地位，全球金融资本和人力大举从香港撤出的“退出香港”将成为现实。香港特区行政长官林郑月娥则反驳说：“我们不怕美国的任何制裁。” 中国不顾美国的全方位压力，当天完成了香港国家安全法的制定。据香港《南华早报》报道，中国全国人大常务委员会在全体162名与会者的赞成下，在递交15分钟后，迅速通过了香港国家安全法。香港特区政府将及时将该法纳入香港实质宪法《基本法》附则，并从香港回归日7月1日起正式实施。 如果违反禁止颠覆国家、恐怖主义、勾结外国势力等行为的香港国家安全法，将被处以终身监禁。在反华人士审判中，允许香港特区行政长官提名特定法官。观察人士认为，随着香港国家安全法的通过，香港代表性民主化人士——香港“众志”秘书长黄之锋（24岁）和具有反华倾向的《苹果日报》社长黎智英（72岁）将被逮捕。

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