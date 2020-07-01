新加坡李光耀家族的“兄弟之乱”. July. 01, 2020 07:38. by 李雪 snow@donga.com. 2015年3月被称为新加坡国父的前总理李光耀去世时，记者为采访曾访问新加坡。追悼所的墙壁上密密麻麻地贴满了便条。“感谢您为我们建造了被称为家园的美丽国家”“尊敬您一生的献身精神”……当时见到的市民用同一个声音吐露了失去“建国之父”的痛苦。虽然也有诸如独裁和抹杀言论自由等不少负面评价，但是对于他为新加坡打下基础这一点，人们似乎没有异议。 李光耀在新加坡还是英国殖民地的1954年创建了人民行动党，并于1959年成为自治政府首任总理。此后26年他一直担任总理，领导新加坡发展。1965年独立时人均国内生产总值（GDP）只有400美元，在他卸任的1990年增加到了30倍以上的12759美元。 新加坡以李光耀的超凡魅力在政治上维持一党独裁体制。人民行动党的议席自1959年以来从未低于80席。相反，在野的工人党在2011年获得了6席，创下了最高纪录。阿联酋《国家报》分析说，“新加坡作为一个多种族国家，必须实现经济快速增长”，“为了保持繁荣和竞争力，新加坡不允许政治宽容。” 这样的新加坡政坛，因反对党的激烈政治攻势和“兄弟之乱”，最近闹得沸沸扬扬。《国家报》说，“虽然此次国会大选，人民行动党仍将获胜，但持续几个月的政治攻势显示，新加坡的基础可能慢慢改变”。其核心是李光耀的次子李显阳。 李光耀育有2男1女，分别是长子李显龙总理，长女国立神经科学研究所顾问李玮玲，次子新加坡民航局会长李显阳。据路透社报道，一直以来“关系不怎么好，也没有矛盾”的他们，因为父亲故居的处分问题而闹僵。李显龙总理不遵从父亲“拆除房子”的遗训，推进博物馆的建设，弟弟和妹妹对此表示强烈反对。李玮玲和李显阳2017年发表声明称，“李显龙总理滥用自己的地位和影响力。他想通过将父亲偶像化、建设‘李光耀王朝’的方式，将权力世袭给儿子李鸿毅。” 他们的矛盾在预定于7月10日举行的新加坡议会选举之前走向极端。李显阳6月24日宣布加入前进新加坡党。前进党是反政府人士陈清木去年创建的新党，他声称希望新加坡发生改变。李显阳透露入党背景说：“我认为，热爱新加坡，共享梦想的人聚集在前进党。”当地媒体也对他是否参选保持高度关注。截至候选人登记截止日6月30日下午1点，他还没有表明参选意向。 当李显阳是否参选吞食议会选举焦点时，李显龙29日表示：“此次议会选举不是针对家庭纠纷。这是对新加坡未来的投票。”第二天30日，李显阳立即通过脸书视频进行了反击。 “通过投票结束占据压倒性多数席位的人民行动党时代吧！成为巨大政党的人民行动党不再为国家的未来而进行激烈的思考和讨论。政府官员患有内视病（指失去批判精神）。” 反腐，改革，廉洁，专业性……父（26年）子（16年）加在一起领导新加坡40多年的李光耀家族，完整地体现了新加坡的正体性。因此，最近兄弟之间的泥泞斗争给国民带来了巨大的痛苦和冲击。 在此次议会选举中，在野党不太可能出现逆转。但是也有声音称，人民行动党的压倒性胜利并不是理所当然的事情。前人民行动党议员因德吉特·辛格最近表示：“李显阳加入在野党后，占据60%的执政党固定支持层选民的一部分可能会离开。当李光耀的儿子支持在野党时，选民们会怀疑现在的人民行动党可能和过去的人民行动党不同。”

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