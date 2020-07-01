居然要在四天内单独处理35万亿补充预算……这就是议会独裁. July. 01, 2020 07:37. . 共同民主党继独揽国会常任委员长职务后，开始审议有史以来最大规模的35万亿韩元的第三次补充预算案。由执政党单独组成的预算结算特别委员会昨天召开全体会议，开始综合政策质疑。对各常任委员会的审查案进行盘点后，决定在6月临时国会会期结束的3日全体会议上进行最终表决。仅用4天时间，执政党将在野党排除在外，宣布单独处理超级追更预算案。 随着新冠经济危机余波从服务行业蔓延到制造业，面临困境的企业层出不穷，为了保障弱势群体的生计，有必要迅速执行第三次补充预算。但是，如果在4天内草率处理历史上最大规模的补充预算，那么松懈和不实的预算执行将是显而易见的。 国会预算政策处指出，政府提出的补充预算案中，安排8.9万亿韩元的直接工作岗位事业存在过度的一面。他们指出，以远超实际128万失业人员的155万人为对象创造工作岗位的预算编制，就算是为就业危机未雨绸缪，也颇为过分。而且，大部分是图书馆图书配送、百大名山巡查要员等一次性兼职职位比比皆是。预算政策处就投入5.1万亿韩元的韩国版新政事业评价称：“很多事业目的不明确，或者难以保证效果。”面对这样的指责，执政党以“为了指摘而指摘”为由，对预算政策处进行打击，这是连为牵制政府而制定的机关国会所提的意见都不能容纳的独裁性想法。 执政党独占的16个常任委员会进行突击审查仅一天，补充预算案就增加了3万亿韩元。福利委员会将非管辖预算的工作岗位预算增加了1600亿韩元，这有可能会引发与主管机关雇佣劳动部制定的预算重复编制的争议。人们还捕捉到了试图将本应该反映在正式预算中的预算编入追加预算的伎俩。常任委员会的预算今后还要在预算结算委员会小委员会走减额程序，但是预计难免会出现草率审查的忧虑。 在此次补充预算案中，仅赤字国债规模就达23万亿韩元。赤字国债是由国民、未来子女一代全部承担并偿还的债务。政府和执政党不能以按自己规定的时间办事为由，可以没有罪责地草率进行补充预算审查。在野党即使不参与常任委员会，也要对补充预算案进行缜密的、深度的审查和检验，并积极向国民公布其结果，来对执政党进行牵制。

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