巴伦西亚主帅9个月之后离任，对渴望上场的李康仁来说是不利因素. July. 01, 2020 07:37. by 李元洪 bluesky@donga.com. 韩国足球希望之星李康仁(19岁)所属的西甲巴伦西亚俱乐部解雇了主教练阿尔伯特•塞拉德斯(45岁•照片)。这是巴伦西亚队在2019∼2020赛季第二次换帅。 巴伦西亚队30日对外表示：“主教练塞拉德斯将离任，助理教练保罗•冈萨雷斯(57岁)将暂时接管球队直到赛季结束。” 巴伦西亚在赛季初的去年9月解雇了主教练托拉尔•马塞利诺(55岁)，并任命塞拉德斯为主教练，但在9个月后再次更换了主教练。两位前主教练都因成绩不佳而被解雇。巴伦西亚队时隔7年再次闯入2019∼2020年赛季欧足联(UEFA)冠军联赛16强，但3月以两回合4：8的总比分不敌意甲亚特兰大队，惨遭淘汰。因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)而中断的联赛重新开启后进行的最近5场比赛中，球队仅取得1胜1平3负的惨淡战机，排在积分榜第8位。巴伦西亚在还剩下6场比赛的情况下取得12胜10平10负(积46分)的成绩，与有资格参加下赛季欧足联冠军联赛的第4名塞维利亚(积54分)之间相差8分。 本赛季李康仁在20场比赛中仅攻入1球，他只在5场比赛中首发出场，大部分时间都是在下半场最后阶段才替补上场。频繁换帅，对于一直没有获得太多出场机会的李康仁来说，无疑是个不利因素。因为新教练为了尽快稳定球队并取得成绩，很有可能以主力队员为主安排战术。作为新教练，很难进行大胆启用新人等破格试验。相反，如果李康仁能够长期掌握新教练所追求的战术和打法，并证明自己的实力，那么这将成为他摆脱以往成见的契机。对于李康仁来说，在新教练的体制下，出场机会显得更加重要。

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